Trois nouveaux sports olympiques parmi les plus accidentogènes à Tokyo

19/12/2022

Trois des nouveaux sports introduits au programme des Jeux olympiques de Tokyo sont entrés aussi dans le top-5 des sports olympiques les plus dangereux, juste derrière la boxe et le BMX course, révèle une étude publiée mercredi.



Selon l'étude citée par le British Journal of Sports Medicine, 27% des boxeurs et des coureurs de BMX ont été blessés aux Jeux de Tokyo (23 juillet-8 août 2021). Mais les trois sports suivants dans la liste sont de nouveaux sports olympiques: le BMX freestyle (22% de blessés), le skateboard (21%) et le karaté (19%).

Un peu plus loin au classement des blessures arrive un autre sport nouveau, l'escalade, avec 15% de blessés.



Sur l'ensemble des disciplines, les services médicaux et les médecins des équipes ont fait état de 1.035 blessures (sur 11.315 athlètes) et 438 cas de maladies, soit environ 9% de blessés et 4% de malades.



Ce taux de blessures est comparable à celui des précédentes éditions des Jeux, note le journal britannique: 8% à Rio-2016, 11% à Londres-2012 et 10% à Pékin-2008.

Au total, une large majorité (58%) des blessures se sont produites en compétition, 34% à l'entraînement, et le reste durant l'échauffement ou le décrassage après l'épreuve.



Les sports les moins dangereux pendant les Jeux ont été le plongeon, le cyclisme sur route, l'aviron, la nage en eau libre et le tir, avec chacun entre un et deux pour cent de blessés.

Parmi les malades, seuls 18 athlètes (soit moins de 0,2%) ont été testés positifs au Covid-19.

Aux Jeux paralympiques, le taux de blessure a chuté de 12% à Rio et Londres à 8% à Tokyo, mais les blessures enregistrées ont été plus graves, note l'étude du British Journal of Sports Medicine.



Ces résultats montrent, selon les chercheurs cités dans l'étude, qu'il est "urgent" de prendre des mesures de prévention pour les paralympiques, comme adapter les règles et améliorer la préparation, la planification et la récupération des athlètes.