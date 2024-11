Trois derbies à l’affiche de la 11ème journée de la Botola

22/11/2024

La 11ème journée de la Botola Pro D1, intervenant juste après la double fenêtre FIFA, sera marquée par la programmation de pas moins de trois derbies.



A commencer, bien entendu, par celui de la métropole qui opposera, ce vendredi à partir de 18 heures au stade Larbi Zaouli, le Raja au Wydad. Une confrontation qui se jouera à huis clos et intervient à un moment où les machines des deux protagonistes peinent à tourner à plein régime.



Des Verts 11èmes du classement et des Rouges 6èmes sommés plus que jamais de secouer le cocotier en vue de bien aborder le second tiers du championnat et de retrouver surtout une certaine sérénité dans leurs demeures respectives. En tout cas, de la pression il y en aura, surtout sur les deux coaches, le Portugais Sa Pinto et le Sud-Africain Mokoena, vivement critiqués ; et il y a de quoi, tant les bonnes prestations et les résultats ne suivent pas.



Outre le choc Raja-WAC, ce vendredi verra également la programmation du derby ASFAR-UTS, match qui promet d’être de bonne facture. Si sur le papier, les Militaires partent avec les faveurs des pronostics, il n’en demeure pas moins que l’équipe tourouguie est en mesure de tirer son épingle du jeu.



Vendredi à 20 heures, le public suivra le match qui mettra aux prises l’OCS et le CODM.

Quant au troisième derby programmé, il aura lieu au stade Saniet Rmel de Tétouan, ce samedi à 16 heures, avec pour acteurs l’IRT et le MAT, qui comme leurs homologues casablancais, auront à se farcir le huis clos.



Samedi toujours, la RSB jouera le HUSA (20h00), alors que dimanche, la RCAZ accueillera la JSS (16h00) et le SCCM recevra le DHJ (18h00). Cette journée sera clôturée lundi par la rencontre FUS-MAS dont le coup d’envoi sera donné à 20 heures.



T.R