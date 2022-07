Trois athlètes marocains qualifiés aux demi-finales du 800 m

Mondiaux d'athlétisme

22/07/2022

Les athlètes marocains Elhassane Moujahid, Moad Zahafi et Abdelati El Guesse se sont qualifiés aux demi-finales du 800 m, jeudi à Eugene aux Etats-Unis d’Amérique.



Elhassane Moujahid est arrivé 2ème lors de la 1ère série de qualification avec un chrono de 1min 49sec 27/100, devant l’Espagnol Álvaro De Arriba (1min 49sec 30/100). Le Kényan Emmanuel Kipkurui Korir a remporté cette première série en 1min 49sec 05/100.



Moad Zahafi est arrivé 1er à l’issue de la 3ème série avec un chrono de 1min 46sec 15/100, suivi du Français Gabriel Tual (1min 46sec 34/100) et du Kényan Emmanuel Wanyonyi avec un chrono de 1min 46sec 45/100.



Abdelati El Guesse, 3ème au terme de la 6ème et dernière série de qualification, a réalisé un chrono de 1min 45sec 25/100, sa meilleure performance personnelle de la saison. Il a été devancé par l’Algérien Slimane Moula (1min 44sec 90/100) et le Kényan Wyclife Kinyamal Kisasyoula (1min 45sec 08/100).