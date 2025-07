Trois arbitres marocains désignés par la FIFA pour officier au Mondial U20 Chili 2025

25/07/2025

Trois arbitres marocains ont été sélectionnés par la FIFA pour officier des matchs de la Coupe du monde U-20 de la FIFA, Chili 2025, qui se déroulera du 27 septembre au 19 octobre.



Il s’agit de Jalal Jayed (arbitre), de Lahsen Azgaou et Mostafa Akarkad (arbitres assistants), selon la liste des officiels annoncée mercredi par la Commission des arbitres de la FIFA qui compte un total de 54 arbitres (18 arbitres et 36 arbitres assistants) issus de 22 associations membres.



“Après le succès de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, nous nous réjouissons de participer à un autre tournoi passionnant, pour lequel nous avons une fois de plus constitué une équipe de très haut niveau. Du point de vue de l'arbitrage, il est essentiel d'avoir l'opportunité de participer à un tournoi qui rassemble les meilleurs joueurs de demain. Cela nous permet aussi de poursuivre les tests du Football Video Support (FVS), qui a rencontré un franc succès jusqu'à présent”, a déclaré Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres, cité dans un communiqué de la FIFA.



L'utilisation du Football Video Support (FVS) lors de ce tournoi fait suite aux essais mis en œuvre l'année dernière lors de la Coupe du monde féminine U-20 en Colombie et de la Coupe du monde féminine U-17 en République dominicaine.



Les essais du FVS faisaient suite à de nombreuses demandes des associations membres pour une solution alternative et économique d'utilisation de la technologie afin d'assister les arbitres. Contrairement au système d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), le FVS n'utilise pas d'arbitres vidéo dédiés et ne vérifie donc pas tous les incidents susceptibles de changer le cours d'un match.



La responsabilité incombe aux entraîneurs respectifs, qui sont autorisés à effectuer un nombre limité de vérifications par match, lorsqu'ils estiment qu'une erreur manifeste a été commise sur des buts, des penaltys, des cartons rouges directs ou des erreurs d'identification. Les joueurs peuvent également recommander à leurs entraîneurs de demander une vérification.



Qualifiée à ce tournoi, la sélection marocaine U20 de football évoluera dans le groupe C. Elle disputera son premier match contre l’Espagne, le 28 septembre à la capitale Santiago, puis affrontera le Brésil, le 1er octobre, dans la même ville. Elle se déplacera ensuite à Valparaiso pour jouer contre le Mexique, le 4 octobre.