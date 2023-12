Trois Marocains parmi les lauréats du Prix Cheikh Hamad pour la traduction et l'entente internationale

14/12/2023

Les Marocains Nadia Laachiri, Mohamed Berrada et Lahcen Yazghi Ezzaher se sont distingués lors de la 9ème édition du Prix Cheikh Hamad pour la traduction et l'entente internationale, dont la liste des lauréats a été dévoilée mardi à Doha.



Ainsi, Mohamed Berrada, professeur de littérature espagnole à la Faculté des lettres et des sciences humaines Dhar El Mahraz à Fès et Nadia Laachiri, enseignante à l'Ecole supérieure Roi Fahd de traduction, ont été récompensés pour avoir traduit de l'espagnol vers l'arabe l'ouvrage "La littérature secrète des musulmans d'Espagne," de l'historienne et chercheuse Luce López-Baralt de l'Université de Porto-Rico, qui est descendante des Morisques.



L'ouvrage traite de la thématique des musulmans morisques persécutés, qu'il s'agisse de ceux qui ont été chassés après que les nouveaux dirigeants de Grenade et de l'Andalousie ont renié leur engagement à respecter leurs droits religieux, sociaux et judiciaires, ou des musulmans ayant choisi de rester en Espagne après la chute de l'Andalousie.



De son côté, Lahcen Yazghi Ezzaher, professeur à l'Université de Northern Colorado aux Etats-Unis, a occupé la deuxième place dans la catégorie "Traduction de l'arabe à l'anglais," grâce à sa traduction de l'ouvrage "Résumé de l'art oratoire" d'Averroès, et ce, après la suppression de la première place dans cette catégorie.



D'une valeur de 2 millions de dollars, le Prix Cheikh Hamad pour la traduction et l'entente internationale cible les agrégés dans le domaine de la traduction, qu'ils soient des individus ou des institutions.



Il a pour objectif de récompenser la réalisation et les efforts de longue haleine dans le domaine de la traduction et de valoriser le rôle des acteurs du domaine dans la consolidation de l'amitié et de la coopération entre les peuples, dans l'établissement des liens entre les nations et dans la diffusion de la diversité, du pluralisme et de l'ouverture.