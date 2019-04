Trois Marocains dans la pré-liste des arbitres retenus pour officier la CAN 2019

19/04/2019

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, mercredi, la pré-liste des arbitres et arbitres assistants retenus pour officier la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN), prévue du 21 juin au 19 juillet prochains en Egypte.

Sur les 27 arbitres et 29 assistants figurent trois Marocains, en l'occurrence Rédouane Jeyid et Noureddine El Jaafari en tant qu'arbitres centraux et Azgaou Lahcen comme arbitre assistant.

Outre Redouane Jeyid et Noureddine El Jaafari, la liste des arbitres centraux comprend Amine Mohamed Omar, Gehad Gerisha et Mahmoud Zakaria El-Banna (Egypte), Sadok Selmi, Youssef Essrayr et Guirat Haythem (Tunisie), Mustapha Ghorbal (Algérie), Helder Martins Rodrigues De Carvalho (Angola), Joshua Bondo (Botswana), Pacifique Ndabihawenimana (Burundi), Alioum Néant (Cameroun), Bamlak Tessema (Ethiopie), Eric Arnaud Otogo Castane (Gabon), Gassama Bakary Papa (Gambie), Daniel Nii Ayi Laryea (Ghana), Peter Waweru (Kenya), Mahamadou Keita (Mali), Jackson Pavaza (Namibie), Jean-Jackes Ndala Ngambo (République démocratique du Congo), Louis Hakizimana (Rwanda), Magette Ndiaye (Sénégal), Bernard Camille (Seychelles), El-Fadil Mohamed Hussein (Soudan), Victor Miguel De Freitas (Afrique du Sud) et Janny Sikazwe (Zambie).

Quant à la liste des arbitres assistants, elle comprend, en plus du Marocain Azagaou Lahcen, Tahssen Abo El Sadat et Abouelregal Mahmoud (Egypte), Yamen Mellouchi et Anouar Hmila (Tunisie), Mokrane Gourari et Abdelhak Etchiali (Algérie), Mohammed Ibrahim et Waleed Ahmed Ali (Soudan), El Hadji Malick Samba et Djibril Camara (Sénégal) et Nguegoue Elvis Guy Noupue et Evarist Menkouande (Cameroun).

Figurent aussi sur cette liste Jerson Emiliano Dos Santos (Angola), Seydou Tiama (Burkina Faso), Issa Yaya (Tchad), Soulaimane Almadine (Comores), Tesfagiorghis Berhe (Erythrée), Samuel Temesgin (Ethiopie), Sidibe Sidiki (Guinée), Gilbert K. Cheruiyot (Kenya), Souru Phatsoane (Lesotho), Attia Amsaaed (Libye), Lionel Andrianantenaina (Madagascar), Arsenio Maringule (Mozambique), Mahamadou Yahaya (Niger), Baba Adel (Nigeria), Oliver Safari (République Démocratique du Congo), et Zakhele Thusi Siwela (Afrique du Sud).