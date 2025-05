Trêve à Gaza/Nouveaux pourparlers au Qatar: Aucune percée selon des sources proches du Hamas

09/05/2025

Une délégation du Hamas a eu des discussions en vue d'une trêve à Gaza mercredi et jeudi à Doha au Qatar avec les médiateurs égyptiens et qataris, sans "aucun progrès tangible", ont indiqué vendredi à l'AFP deux sources proches du mouvement islamiste palestinien.



"Les responsables égyptiens du dossier des négociations se sont réunis par deux fois avec une délégation de haut niveau du Hamas dirigée par (le négociateur en chef) Khalil al-Hayya (et) des responsables qataris pour les négociations, mercredi et jeudi à Doha", a indiqué une de ces sources.

Les négociations ont été "sérieuses" mais n'ont débouché sur "aucun progrès tangible", a dit la seconde.



Mettant fin à deux mois de trêve, Israël a repris le 18 mars son offensive dans la bande de Gaza avec l'objectif déclaré de contraindre le Hamas à libérer les otages qui y sont encore retenus depuis l'attaque sans précédent perpétrée sur son sol par le mouvement palestinien le 7 octobre 2023.



Un cessez-le-feu entre le 19 janvier et le 17 mars avait permis de sortir de Gaza 33 otages israéliens - dont 8 morts - en échange de la libération de quelque 1.800 Palestiniens détenus par Israël.

Les négociations en vue de mettre fin aux combats, enjeu d'une médiation de l'Egypte, du Qatar et des Etats-Unis, sont pour l'heure restées infructueuses.



Réclamant "un accord complet" qui mette fin à la guerre, le Hamas a rejeté une proposition israélienne de trêve d'au moins 45 jours qui prévoyait l'échange d'otages israéliens contre la libération de prisonniers palestiniens détenus par Israël et une autorisation de faire entrer de l'aide humanitaire dans Gaza.

Israël, de son côté, exige le retour de tous les otages et une démilitarisation de la bande de Gaza.



Le gouvernement israélien a aussi annoncé lundi un plan de "conquête" du territoire palestinien prévoyant un déplacement massif de sa population, suscitant de nombreuses condamnations à travers le monde.



Un responsable sécuritaire israélien a néanmoins affirmé qu'il restait une "fenêtre" de négociation en vue de la libération des otages jusqu'à la fin de la visite au Moyen-Orient du président américain Donald Trump, prévue du 13 au 16 mai.

"Nous ne nous attendons pas à ce qu'un accord soit conclu" d'ici là, a indiqué une des deux sources proche du Hamas.



La guerre a été déclenchée par une attaque sanglante du Hamas contre le sud d'Israël le 7 octobre 2023, qui a entraîné la mort de 1.218 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.



Sur les 251 personnes enlevées en Israël ce jour-là, 58 sont encore retenues à Gaza, dont 34 déclarées mortes par l'armée israélienne. Le Hamas retient également la dépouille d'un soldat israélien tué lors d'une précédente guerre à Gaza, en 2014.



L'offensive israélienne menée en représailles à l'attaque du 7-Octobre a fait au moins 52.760 morts à Gaza, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.