Trésor: un besoin de financement de 47,3 MMDH à fin juillet

15/08/2024

La situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) dégage un besoin de financement de 47,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet dernier, contre 32,2 MMDH un an auparavant, selon le ministère de l’Economie et des Finances.



Les mobilisations nettes se sont élevées à 47,5 MMDH sur le marché domestique et 4,7 MMDH au titre des emprunts extérieurs, précise le ministère dans son récent document sur la SCRT.



Le flux de l’endettement intérieur recouvre des souscriptions pour un montant de 139,7 MMDH et des remboursements en principal pour 92,3 MMDH, souligne la même source. Le flux de l’endettement extérieur recouvre, quant à lui, des tirages de 21,3 MMDH et des amortissements de 16,6 MMDH.



La SCRT est le document statistique qui présente, au nom du ministère de l’Économie et des Finances, les résultats de l'exécution des prévisions de la LF avec une comparaison par rapport aux réalisations de la même période de l'année précédente.



Ce document appréhende, comme le préconisent les normes internationales en matière de statistiques des finances publiques, les transactions économiques réalisées au cours d'une période budgétaire en décrivant, en termes de flux, les recettes ordinaires, les dépenses ordinaires, les dépenses d'investissement, le déficit budgétaire, le besoin de financement et les financements mobilisés pour la couverture de ce besoin.