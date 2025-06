Trésor : Les levées reculent à 57,7 MMDH à fin mai 2025

30/06/2025

Les levées brutes du Trésor, y compris les opérations d'échange, ont reculé, en glissement annuel, de 26% pour s’établir à 57,7 milliards de dirhams (MMDH) au terme des cinq premiers mois de 2025, selon la direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.



Ce repli a concerné le volume souscrit des maturités moyennes (-17,3% à 27,8 MMDH) et celui des maturités longues (-51,7% à 20,1 MMDH), précise la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

En revanche, le volume levé en maturités courtes a quasiment quadruplé, passant à 9,8 MMDH à fin mai 2025.



S’agissant des remboursements du Trésor, ils se sont repliés, en glissement annuel, de 13,8% à 40,3 MMDH à fin mai 2025 (y compris les opérations d’échange et de rachat).

Compte tenu de ces évolutions, les levées nettes du Trésor ont reculé, par rapport à fin mai 2024, de 44,2% à 17,4 MMDH, rapporte la MAP.



La DEPF fait également savoir que l’encours des bons du Trésor émis par adjudication s’est établi à 771 MMDH à fin mai 2025, en baisse de 0,5% par rapport à fin avril 2025, demeurant toutefois en hausse de 2,3% comparativement à fin décembre 2024.



La structure de cet encours reste prédominée par les maturités longues quoique leur part ait perdu 0,4 point par rapport à fin décembre 2024, pour se situer à 67,8%, devançant les maturités moyennes dont la part a atteint 30,2%. La part des maturités courtes, qui demeure faible, a gagné 0,8 point à 2%.



Concernant le volume des soumissions sur le marché des adjudications au titre du mois de mai 2025, il a augmenté, par rapport au mois précédent, de 42,6% pour atteindre 25,3 MMDH.



La demande a été orientée, essentiellement, vers les maturités moyennes à hauteur de 51,1% après 36,3% le mois précédent.

Les parts des maturités courtes et longues se sont, quant-à-elles, situées à 22,8% et 26,1% respectivement après 23,5% et 40,2% le mois dernier.



Au terme des cinq premiers mois de 2025, le volume des soumissions a reculé, par rapport à fin mai 2024, de 6% pour s’établir à 129,2 MMDH (hors opérations d’échange).



La baisse a concerné le volume soumissionné des maturités moyennes (-9,1% à 60,7 MMDH, soit 47% du volume des soumissions après 48,6% l’année précédente) et celui des maturités longues (-29,2% à 36,4 MMDH, soit 28,2% du volume des soumissions après 37,4% l’année dernière).



En revanche, le volume soumissionné des maturités courtes s’est raffermi de 66,8% pour atteindre 32 MMDH, représentant 24,8% du volume des soumissions contre 14% un an auparavant.



Concernant l’évolution des taux moyens pondérés primaires des émissions des bons du Trésor au titre du mois de mai 2025, ceux-ci ont poursuivi leur baisse, enregistrant des replis, comparativement au mois précédent, compris entre 5 et 18 points de base.