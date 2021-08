Trésor : Financement intérieur de 54,1 MMDH à fin juillet

19/08/2021

Le Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant de 54,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2021, contre 38,2 MMDH au titre de la même période un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ce recours tient compte d'un besoin de financement de 56,9 MMDH et d'un flux net positif de 2,8 MMDH du financement extérieur, précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques(BMSFP) du mois de juillet. Le financement intérieur résulte notamment du recours au marché des adjudications pour un montant net de 31,7 MMDH, de la hausse des dépôts au Trésor de 11,1 MMDHet de la ponction sur les disponibilités du Trésor auprès de Bank Al-Maghrib (BAM) pour 2,5 MMDH, ainsi que des autres moyens de financement, fait savoir la même source. S'agissant du financement extérieur net, il a été positif de 2,8 MMDH à fin juillet. Les remboursements du principal de la dette extérieure ont atteint 6 MMDH et les tirages ont été de 8,8 MMDH. En outre, la TGR indique que les dépôts au Trésor ont été de 84,6 MMDH durant les sept premiers mois de 2021, en hausse de 11,1 MMDH par rapport à fin décembre 2020. Les disponibilités du Trésor auprès de BAM ont, quant à elles, été de 3,7 MMDH contre 6,2 MMDH en début d'exercice. Par ailleurs, le Trésor, dans le cadre de la gestion active de la dette intérieure, a procédé à des opérations d'échange de bons de 12,4MMDH, envue de réajuster le profil de la dette.