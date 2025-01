"Traversées", une exposition rétrospective de Monia Touiss

08/01/2025

L’exposition "Traversées" de l’artiste Monia Touiss, prévue du 16 janvier au 06 février à l’Eden Art Gallery à Casablanca, célèbre trois décennies de création artistique, invitant à explorer les étapes marquantes de son parcours, où son univers sensible et poétique se déploie avec une richesse inégalée.



Depuis ses débuts, Monia Touiss s’est imposée à la faveur d'une démarche singulière, oscillant entre abstraction et figuration, et d'une maîtrise des matières et des couleurs qui traduisent "une quête intérieure profonde", relève la galerie dans un communiqué, soulignant que "Traversées" est à la fois une invitation au voyage et une réflexion sur le temps, la mémoire et les multiples influences qui nourrissent son œuvre.



Chaque création révèle l’engagement et l’authenticité de l’artiste, reflète un dialogue constant entre tradition et modernité, entre l’intime et l’universel, offrant ainsi "une occasion précieuse" de découvrir ou redécouvrir le parcours d’une artiste dont les œuvres continuent d’inspirer et de transcender les frontières, ajoute-t-on de même source.



L'artiste Monia Touiss est née en 1971 à Tétouan. En 1992, elle décroche le Prix Mariano Bertuchi et le diplôme de l’Ecole nationale des Beaux-Arts. Elle obtient un doctorat à la faculté des Beaux-Arts de l’Université de Barcelone en 2000 et vit actuellement entre le Maroc et l’Espagne.



L’Ecole nationale des Beaux-Arts a tenu en 1977 à rendre hommage à l'artiste, en lui décernant un prix d’honneur à l’occasion du 50ème anniversaire de la fondation de l'école.



Huit expositions personnelles lui ont été consacrées dans la capitale catalane entre 2000 et 2016, principalement à la Galerie Sofia, alors que d’autres lui ont été dédiées à Stuttgart (2000), à Cordoue (2004), à la Cité internationale des arts de Paris en 2002, à Bogotta (2011), à l’Institut français de Marrakech (2015) et à Manama, au Bahrein, à l’Albareh Art Gallery en 2016.



Bouillon de culture

Exposition



"Boudarqa Team" est le thème d’une exposition collective, qui se poursuit jusqu’au 25 janvier à Marrakech. Initiée par Nabil Boudarqa, artiste multidisciplinaire et commissaire de l'exposition, "Boudarqa Team" invite à découvrir un dialogue artistique riche et varié, célébrant la jeunesse, la créativité et la diversité culturelle du Maroc.

Cette exposition rassemble quatre jeunes talents prometteurs, issus d'horizons artistiques variés, pour offrir une expérience créative inédite.

Il s’agit de Zahra Berno, Zineb Bouchra, Kaouthar Aoulad Otsman et Rafik Guebbas.

Cette exposition met en lumière la diversité des pratiques artistiques contemporaines, à travers des œuvres innovantes et multidisciplinaires.



Projection



Le film "Adios Carmen" du réalisateur marocain Mohamed Amin Benamraoui, sera projeté les 08 et 21 janvier, par l’Institut français de Marrakech, dans le cadre de la célébration du Nouvel An amazigh.

Ce long-métrage de 1h43 minutes raconte l’histoire d’Amar, enfant de 10 ans, qui vit seul avec son oncle depuis que sa mère s’est remariée et est partie avec son nouvel époux en Belgique, abandonnant son seul enfant.

C’est dans ce climat de solitude qu’Amar fait une rencontre avec Carmen, une Espagnole exilée au Maroc. Celle-ci lui fait découvrir un monde d’aventures et de chansons en l’invitant à chaque projection dans son cinéma. Une grande complicité et une vraie tendresse s’instaurent entre la femme et l’enfant.

Mohamed Amin Benamraoui compte à son actif trois courts-métrages: "Mariage à la plage", "Kif kif" et "Sellam et Démétan". "Adios Carmen" est son premier long-métrage.