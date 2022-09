Traumatisée, Britney Spears envisage de ne plus donner de concerts

Britney Spears a annoncé dimanche sur Instagram qu'elle ne donnera sans doute plus de concerts. Une conséquence de sa mise sous tutelle, qui a duré treize ans, et l'a laissée '"complètement traumatisée", explique-t-elle sur le réseau social. "Je suis complètement traumatisée et je suis énervée comme jamais. Je ne donnerai sans doute plus de concerts parce que je suis bornée et je veux être entendue sur ce dossier", développe-t-elle. La chanteuse confie également sa déception envers les clips et les photos officielles réalisées au cours de sa tutelle - à l'exception du clip pour Work Bitch (2013). "Je veux dire, ils auraient pu au moins tricher et les retoucher", ironise-t-elle. Britney Spears a également révélé qu'elle n'avait eu aucun mot à dire sur le choix des danseurs qui avaient été engagés pour l'accompagner sur scène - et qu'elle avait été déçue par leur travail, ainsi que par sa performance lors de ses derniers concerts. La pop star s'appuie régulièrement sur Instagram pour y raconter sa nouvelle vie depuis la fin de sa tutelle. Le mois dernier, elle a notamment raconté sa difficulté à retrouver un rythme de vie normal après avoir vécu 13 ans sous la coupe de son père.