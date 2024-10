Transport scolaire: une expérience pionnière pour réduire le décrochage scolaire à Mers El Kheir

01/10/2024

Le transport scolaire est un service indispensable qui contribue directement à l'accès des enfants à l'éducation, en particulier dans les zones reculées et rurales, au regard de son rôle vital dans la promotion des opportunités éducatives pour tous.



Ce service joue un rôle crucial dans la réduction des taux de décrochage scolaire en facilitant le déplacement quotidien des enfants vers leurs établissements d'enseignement, soutenant ainsi la continuité de la scolarité, allégeant le fardeau financier des familles et améliorant les conditions de scolarisation, rapporte la MAP.



Le transport scolaire contribue également à réduire les inégalités sociales en donnant aux élèves un accès égal aux écoles, et ce, quelle que soit la distance qui les sépare des établissements d'enseignement.



Créée en août 2023 en tant que société anonyme chargée de la gestion et de l'exploitation des services de transport scolaire en milieu rural dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, la société de développement "Madrasati" s'inscrit dans la Vision Royale prônant la lutte contre la déperdition scolaire en milieu rural, a indiqué le directeur général de la société, Mohamed Abdelkrim Ouidani.



Durant l'année scolaire 2023-2024, "Madrasati" a pu assurer des services de transport au profit de plus de 6.000 élèves de la préfecture de Skhirate-Témara grâce à une flotte de 83 bus dédiés au transport scolaire, a-t-il précisé.



La société a élargi ses services au cours de l'année scolaire 2024-2025 pour englober plus de 9.500 élèves, grâce à l'augmentation du nombre de bus à 134, qui couvriront les zones de Skhirate-Témara et Salé, afin de répondre à la demande croissante pour ce service, a fait savoir M. Ouidani.



Les élèves de l'école Oqba Ibn Nafia à Mers El Kheir ont, pour leur part, exprimé leur grande satisfaction de bénéficier du service de transport scolaire, soulignant que cette initiative leur offre des conditions favorables pour se rendre à l'école, chose qui contribue de manière significative à l'amélioration de leurs résultats scolaires et à la réduction du fardeau de leurs familles.



Plusieurs communes de la préfecture de Skhirate-Témara bénéficient du service de transport scolaire, notamment Sidi Yahya Zaer, Mers El Kheir, Oum Azza, Menzeh, Skhirate, Sabah et Ain Attig. A Salé, le service comprend des communes telles que Shoul, Sala Al Jadida et Sidi Bouknadel.



En plus de réduire le taux de décrochage scolaire, le service de transport est un facteur crucial dans la promotion de l'égalité éducative et du développement durable des zones rurales, car il contribue à élever le niveau d'éducation et à réduire les disparités entre les différents groupes sociaux, ce qui en fait un élément indispensable pour soutenir l'avenir des générations montantes.