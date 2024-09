Transport public : Mise en circulation de 10 nouveaux bus à Béni Mellal

20/09/2024

Une flotte de 10 nouveaux bus de nouvelle génération ont été mis en circulation dans la ville de Béni Mellal, dans le cadre des efforts visant à améliorer le réseau de transport en commun urbain et intercommunal.



La mise en service de cette nouvelle flotte de bus modernes qui vise à donner un nouveau souffle au secteur du transport public dans la ville de Béni Mellal, s'est déroulée lors d’une cérémonie marquée par la présence du Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, du vice-président du conseil de la région, de la présidente du groupement des communes de l’Atlas pour la gestion du transport public urbain et intercommunal et de responsables de la Société "Karama Bus".



Le renforcement du parc du transport public vise en particulier à améliorer les conditions de transport des étudiants relevant des zones éloignées du centre de la ville de Béni Mellal vers le complexe universitaire de Béni Mellal regroupant l’essentiel des établissements d'enseignement supérieur et les autres centres de formation professionnelle.



Ces bus de nouvelle génération intègrent plusieurs technologies en matière de sécurité et de confort. Ils disposent de caméras, de GPS, de climatisation et d’un plancher bas et des rampes pour permettre le transport des personnes à mobilité réduite.



La nouvelle flotte de 10 bus portera le nombre global des bus en service dans la province de Béni Mellal à 100 bus qui desservent 27 lignes réparties sur l'ensemble de la ville, dont 22 lignes intercommunales desservant la ville de Béni Mellal à plusieurs communes relevant des provinces de Fkih Ben Salah et Azilal.



Dans une déclaration à la MAP, la présidente du groupement des communes de l’Atlas pour le transport public urbain et intercommunal, Loubna Bournik a souligné que cette flotte de bus de nouvelle génération est de nature à améliorer le déplacement des usagers de et vers le centre de Béni Mellal, rappelant que cette initiative entend également améliorer le déplacement intercommunal au service des étudiants des zones rurales dispersées sur le territoire de la province.