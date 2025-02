Transport maritime: GNV rouvrira sa ligne Almeria-Nador en juin prochain

09/02/2025

La compagnie de ferries Grandi Navi-Veloci (GNV), a annoncé la réouverture de sa ligne Almeria-Nador le 21 juin 2025, pour mieux servir les Marocains établis en Europe durant leur transit estival via l’Espagne.



La liaison Almeria-Nador, inaugurée en juillet 2022, sera opérée quotidiennement avec des départs alternés entre Almeria et Nador, avec une fréquence de deux rotations par jour trois fois par semaine, a indiqué le transporteur dans un communiqué.



GNV, l'une des principales compagnies maritimes dans le transport de marchandises et de passagers en Méditerranée, a également fait savoir que les réservations pour l’été 2025 sont d’ores et déjà ouvertes.



Ce dispositif s'inscrit dans le cadre dans de l’opération annuelle "Marhaba", menée en collaboration avec les administrations compétentes, a ajouté GNV, membre du Groupe MSC.

La relance de cette ligne vient compléter les autres dessertes opérées par la compagnie entre l’Europe du Sud et les ports marocains, notamment Gênes-Tanger, Civitavecchia-Tanger, Barcelone-Tanger, Barcelone-Nador, ainsi que les liaisons depuis Sète.