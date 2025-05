Transport maritime: Balearia lance une nouvelle ligne Tarifa–Tanger Ville à partir du 8 mai

07/05/2025

La compagnie maritime espagnole Balearia entamera, à compter du 8 mai, l’exploitation d’une nouvelle ligne maritime reliant le port de Tarifa (sud de l’Espagne) à celui de Tanger Ville, a annoncé, mardi, la compagnie dans un communiqué.



Cette traversée sera assurée par le ferry rapide Avemar Dos, qui a récemment effectué avec succès des essais d’accostage dans les deux ports. Il s’agit de la quatrième liaison opérée par Balearia entre l’Espagne et le Royaume du Maroc, précise la même source.



La ligne proposera, dès son ouverture, quatre rotations quotidiennes dans chaque sens, une fréquence appelée à augmenter progressivement durant la saison estivale, selon la compagnie, rapporte la MAP.



D’une durée estimée à une heure, la traversée sera opérée initialement par Avemar Dos, avant l’entrée en service prochaine d’un second ferry rapide, également rénové.



"Le lancement de cette nouvelle ligne constitue une étape stratégique pour renforcer notre présence au Maroc", a déclaré le directeur général de Balearia, Georges Bassoul, cité dans le communiqué.



Dans le cadre de sa transition énergétique, la compagnie prévoit par ailleurs la construction de deux ferries rapides 100 % électriques et zéro émission, appelés à desservir cette liaison à l’horizon 2027, ajoute-t-on.



Active au Maroc depuis 2003, Balearia exploite actuellement plusieurs lignes maritimes entre les ports espagnols et marocains, notamment à travers le détroit de Gibraltar.