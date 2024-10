Transition numérique : ouverture à Rabat des travaux du Congrès national du Cloud computing

08/10/2024

Les travaux de la première édition du congrès national du Cloud computing se sont ouverts, lundi à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Rabat, avec la participation d'une pléiade d’experts, d'universitaires et de hauts responsables.



Organisé par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information (DGSSI), sous le thème "Assurer une migration sécurisée vers le Cloud computing", ce congrès vise à sensibiliser quant à l'importance d'une transition vers le Cloud computing, à identifier les opportunités et les défis qu’il présente et à explorer les dernières innovations et évolutions dans ce domaine, rapporte la MAP.



S’exprimant à cette occasion, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Ghita Mezzour, a mis en avant l’importance stratégique du Cloud computing dans la stratégie "Maroc digital 2030", expliquant que son adoption peut catalyser l’innovation, améliorer l’efficacité des services publics et soutenir la transformation numérique de l’administration.



Mme Mezzour a également appelé l’ensemble des acteurs publics et privés dans le secteur du numérique à s’engager et à s'investir dans ce chantier important pour une assurer accélération sécurisée de la transformation numérique, ajoutant que diverses solutions numériques sont disponibles uniquement au niveau du cloud.



"Le ministère de tutelle œuvre de concert avec la DGSSI afin de garantir la sécurité du chantier de transformation numérique au Royaume", a relevé la ministre, soulignant dans ce sens que le Maroc connaît une réelle dynamique dans le secteur numérique.



Pour sa part, le Général de Brigade El Mostafa Rabii, directeur du Centre de veille, de détection et de réponse aux cyberattaques relevant de la DGSSI, a noté que le Cloud computing est un catalyseur clé pour accélérer la transformation numérique, mettant l'accent sur la nécessité d’établir un cadre de confiance où l’utilisation du cloud permet de protéger les données sensibles et de garantir la sécurité des transactions.



De même, il a mis en avant l’impératif de recourir à des services cloud sécurisés pour garantir la résilience des systèmes d’information et la protection des données sensibles, notant que la cybersécurité représente un pilier essentiel des stratégies de transformation numérique.



Signalant que la dépendance croissante aux technologies numériques dans divers secteurs a entraîné une multiplication des menaces à la sécurité et à la résilience des systèmes d’information, il a averti qu'une migration vers le cloud qui ne serait pas suffisamment sécurisée pourrait mettre en péril la souveraineté numérique ainsi que la confiance dans le recours aux technologies pour la modernisation des systèmes d’information.



Au programme de cet événement de deux jours, figurent plusieurs tables rondes et panels portant sur plusieurs thématiques, notamment "Accélérer et optimiser la digitalisation par le cloud : stratégies de migration sécurisée", "Expériences internationales sur la transition vers le cloud", "Accélérer la digitalisation des secteurs clés à travers l’adoption du cloud" et "Évolution du cloud souverain : tendances émergentes et perspectives d'avenir".