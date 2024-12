Transfert de technologie et innovation : Des leviers clés pour améliorer la compétitivité économique

16/12/2024

Le transfert de technologie et l'innovation constituent des leviers clés pour améliorer la compétitivité des économies, a affirmé, jeudi à Rabat, la directrice de la transformation digitale à l'Agence de développement du digital (ADD), Khouloud Abejja.



Intervenant à l'ouverture d'un atelier sur le transfert de technologie et l'innovation, co-organisé par l'ADD, la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale (ESCWA - Economic and Social Commission for Western Asia) et le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST), Mme Abejja a expliqué que la transition vers une économie fondée sur le savoir, la technologie et l'innovation permettra de renforcer la compétitivité du Maroc à l'international, de stimuler la création d'emplois qualifiés et d'assurer une croissance durable.



Cette transition favorisera l'émergence de nouveaux secteurs à forte valeur ajoutée, tout en encourageant le développement des compétences locales et l'attraction des investissements étrangers, a-t-elle soutenu, rappelant que le Maroc dispose d'un écosystème prometteur de recherche et développement, marqué par une progression continue en matière de production scientifique et technique, rapporte la MAP.



Mme Abejja a également souligné que des défis persistent, notamment dans la collaboration entre le monde académique et les secteurs public et privé, mettant en avant la nécessité d'examiner ces enjeux et de proposer des solutions adaptées au contexte marocain, tout en s'inspirant des expériences nationales et internationales réussies en matière de transfert technologique et de partenariat entre les universités et les différents secteurs.



Dans ce cadre, elle a relevé l'importance de cet atelier, conçu pour sensibiliser aux concepts du transfert technologique et de l'innovation, promouvoir les meilleures pratiques et encourager des échanges constructifs visant à concrétiser des projets.



En encourageant la transformation des travaux de recherche académique en solutions concrètes, ces initiatives contribueront à stimuler l’innovation, à renforcer le tissu économique et à créer des emplois hautement qualifiés, en adéquation avec les priorités nationales en matière de développement et de compétitivité, a fait valoir Mme Abejja. Pour sa part, Abdellah Ziadi, chef du département Appui à la recherche et à l'innovation au CNRST, a mis en lumière la complexité du processus de transfert de technologie, précisant qu'il exige un suivi personnalisé et adapté à chaque projet.



Il a fait remarquer que cet atelier joue un rôle essentiel en offrant des éclairages pratiques et en favorisant des échanges constructifs, indispensables pour surmonter les enjeux liés au transfert de technologie.