Transfert: Benjamin Bouchouari rejoint l’AS Saint-Étienne

18/08/2022

Le Marocain Benjamin Bouchouari a rejoint l'AS Saint-Étienne, en provenance du club néerlandais de SV Roda, a annoncé mardi le club de deuxième division française de football.



Le milieu de terrain offensif, qui a déjà porté les couleurs de la sélection marocaine des -23 ans, a signé un contrat qui court jusqu'à juin 2025, précise le club français.



Cité par le portail du club, le joueur de 20 ans s’est dit "très content de rejoindre l'AS Saint-Étienne et de franchir une nouvelle étape dans ma carrière. Je me sens bien, j'ai hâte de faire mes premiers pas sur le terrain et de découvrir ce nouvel environnement".



Formé en Belgique, notamment au sein des centres de formation de Waasland-Beveren, Anderlecht ou encore Genk, Bouchouari a quitté son pays natal pour prendre la direction des Pays-Bas.



Passé par les catégories jeunes de Willem II et du Fortuna Sittard, il se révèle finalement aux yeux de tous avec le maillot du Roda JC, pensionnaire de deuxième division néerlandaise.



Fort de 65 matchs disputés en « Keuken Kampioen Divisie », il a notamment été élu meilleur espoir de son championnat lors du dernier exercice.



Avec l’équipe marocaine U23, il a notamment trouvé le chemin des filets lors de la victoire en amical contre la Mauritanie (4-1), en juin dernier au Centre national Mohammed VI à Maâmoura (près de Salé).