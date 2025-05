Trafic international de stupéfiants : Interpellation d'un individu pour liens présumés avec un réseau criminel

05/05/2025

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir ont interpellé, vendredi soir, sur la base de renseignements précis fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), un individu soupçonné de liens avec un réseau criminel s'activant dans le trafic international de stupéfiants et saisi 4,328 tonnes Chira, apprend-on de source sécuritaire.



L’opération sécuritaire conjointe a été menée dans la zone rurale d’Oulad Kerroum, près de la ville d’Oulad Taïma, relève la même source, notant que les perquisitions effectuées au sein d’une exploitation agricole ont abouti à l’interpellation du suspect (66 ans) et à la saisie d’un véhicule utilitaire chargé de 105 ballots de Chira, ainsi que d’un canot pneumatique et d’un autre véhicule léger.



Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire ouverte sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les circonstances de cette affaire et d’identifier l’ensemble des individus impliqués dans ces activités illicites, poursuit-on de même source.



Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus et concertés déployés par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) en matière de lutte contre le trafic international de drogues et de substances psychotropes.