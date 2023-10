Traduction vers l’amazigh: Focus sur l'expérience des institutions publiques

17/10/2023

L'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) a abrité, jeudi à Rabat, une conférence sur le thème "L’expérience des institutions publiques dans le domaine de la traduction vers l’amazigh: réalités et perspectives".



Organisée par le Centre de la traduction, de la documentation, de l'édition et de la communication de l’IRCAM, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la traduction, cette conférence a pour objectif de conjuguer les efforts déployés par les établissements publics en vue de généraliser le caractère officiel de la langue amazighe et l'intégrer dans les aspects de la vie publique, conformément aux dispositions de la Constitution de 2011 et de la loi organique définissant le processus de mise en œuvre du caractère officiel de l'amazigh.



Dans une allocution à cette occasion, la chercheuse à l’IRCAM, Salima El Koulali, a souligné l'importance qu'accorde l'Institut à la traduction, en tant qu'institution pionnière dans la promotion de la langue amazighe, à travers l’accompagnement des institutions publiques par le biais de formations et d’ateliers, l'octroi d'un prix de la culture amazighe dans la catégorie traduction, l'accueil de stagiaires, outre l’encouragement de l’enseignement de cette matière dans les universités.



Elle a, dans ce sens, indiqué que l’IRCAM oeuvre à assurer la traduction d'ouvrages pédagogiques en amazigh dans tous les domaines éducatifs, dont les nouvelles destinées aux enfants, les romans traduits de la littérature mondiale au profit des étudiants universitaires spécialisés dans les études amazighes, ainsi que la traduction de certains textes juridiques importants.



De son côté, Mohamed Al Maine, cadre au Conseil national des droits de l’Homme, a passé en revue l'expérience du Conseil en matière de traduction en amazigh, portant sur l'intégration de cette langue dans les actions de l'institution et dans les supports de communication et certains documents et rapports, la création d'une page officielle qui lui est dédiée sur les réseaux sociaux, ainsi que la mise en place d'un cadre de travail dédié à l'édition, à la traduction en langue amazighe et à l'amélioration de la communication à travers des vidéos institutionnelles.



Pour leur part, le représentant du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Wadie Skoukou, et le représentant de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, Yahya Chotti, ont mis l’accent sur la nécessité de former les étudiants dans le domaine de la traduction vers l'amazigh et d'employer des spécialistes dans le domaine de la traduction au sein des administrations et institutions publiques.



Cette conférence a été marquée par la présence du recteur de l’IRCAM, Ahmed Boukous, le secrétaire général de l’Institut, El Houssain El Moujahid, ainsi que d’autres personnalités et chercheurs dans le domaine culturel amazigh.