“Toy Story 4” en tête du box-office

26/06/2019

Le box-office nord-américain est un jeu d'enfants pour "Toy Story 4" qui s'est imposé à la première place avec 118 millions de dollars de recettes dès son premier week-end d'exploitation, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations. Le quatrième volet des aventures du cow-boy Woody et de Buzz l'Eclair réalise toutefois une arrivée sur les écrans un peu moins bonne qu'escompté.

Sur la base de ses "excellentes critiques", le magazine Variety lui promet cependant de rester en salles "jusqu'au bout de l'été". Dans ce nouvel opus des studios Pixar-Disney, Woody, délaissé par Bonnie, profite d'un voyage en camping-car pour convaincre Forky, fabriquée par la petite fille avec une fourchette et trois bouts de ficelle, qu'il est bien un jouet. C'est une poupée beaucoup moins sympathique qui se place en deuxième position du box-office.

Le film d'horreur "Child Play" et sa "Poupée du Mal" a engrangé 14,1 millions de dollars pour son premier week-end en salles. C'est un bon résultat pour ce remake d'un film de 1998, avec Mark Hamill et Aubrey Plaza, dont les coûts de production n'ont pas dépassé dix millions de dollars.

La troisième place reste à "Aladdin" avec Will Smith dans le rôle du génie, grâce à des recettes de 12,2 millions. Depuis sa sortie il y a cinq semaines, le film de Disney a engrangé 287 millions de dollars en Amérique du Nord.