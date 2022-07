Toutes les conditions préalables d'accès au marché des capitaux sont réunies

08/07/2022

Les conditions préalables pour l'accès au marché des capitaux au Maroc sont toutes réunies, a affirmé, jeudi à Casablanca, Lamiae Derraji, principal Banker à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).



"Au Maroc, les conditions préalables sont là: L'environnement macroéconomique, le cadre juridique et réglementaire, l’infrastructure de marché et l'accès aux données et informations, et la prévisibilité des opérations de marchés", a expliqué Mme Derraji lors d’une conférence organisée par la Bourse de Casablanca et la BERD sous le thème "Quelles opportunités de financement agile via la Bourse et le marché des capitaux".



Cependant, a-t-elle déploré, "il n'y a pas assez d'émissions pour répondre à la demande des investisseurs”, dressant, dans ce sens, un diagnostic des principaux facteurs expliquant ce constat, dont notamment ceux relatifs aux émetteurs, aux intermédiaires et à la base d’investisseurs, rapporte la MAP.



La représente de la BERD a, en outre, évoqué les facteurs clés de succès pour une entreprise cotée, citant, en particulier, une vision commerciale claire à long terme, une histoire d'investissement convaincante, un management et une gouvernance d'entreprise de qualité et la fiabilité.



Pour sa part, le directeur général de Immorente Invest, Khalil Mengad, a rappelé que sa société a fait son entrée en Bourse en 2018, notant que cette opération a permis à Immorente de quadrupler sa taille.



Selon lui, pour réussir son IPO, toute entreprise doit avoir premièrement un business model éprouvé et expérimenté par le secteur, être transparente et communiquer aussi bien sur les opportunités que sur les risques.



Il a également évoqué les avantages d’une introduction en Bourse pour les entreprises, dont le renforcement de la gouvernance, de la rigueur du management et de la crédibilité, notant que Immorente Invest a eu de grandes opportunités grâce à la Bourse, notamment avec les multinationales.



De son côté, Colm Lavelle, responsable du développement des partenariats chez Intuition, une société spécialisée dans les solutions de connaissances, est revenu sur le programme de formation en ligne "Capital Markets", faisant savoir qu'il vise à renforcer la capacité des principales parties prenantes et des participants aux marchés de capitaux afin d'acquérir les compétences fondamentales nécessaires au bon fonctionnement du marché.



Les thèmes de ce programme portent essentiellement, selon M. Lavelle, sur l'introduction au marché de capitaux, le risque du crédit, le "risk management", la finance participative et la fintech.