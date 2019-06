Tout savoir sur les pauses fraîcheur

Alors que la 32e Coupe d’Afrique des nations Total 2019 se déroule en Egypte, les fortes températures lors de certains matches incitent les joueurs à boire beaucoup. Afin de faire le point sur la réglementation en matière de pause réhydratation, cafonline.com s’est entretenu avec le docteur Yacine Zerguini, vice-président de la commission médicale de la CAF.



Que prévoit le règlement lors de fortes chaleurs pendant un match ?



“Nous nous basons sur la réglementation FIFA, c’est une décision globale qui a été prise en septembre 2018. Nous utilisons un appareil spécial qui détermine la température ambiante, la température du globe, le taux d’humidité et d’autres paramètres. Selon une équation mathématique compliquée, cela détermine ce qu’on appelle le “WBGT” (wet-bulb globe temperature en anglais). Au-dessus du niveau WBGT de 32 degrés indiqué par l’appareil, nous réalisons une pause réhydratation. Ce seuil a été abaissé à 28 degrés pour les catégories de jeunes. Tous les officiers médicaux opérant lors des matches de la CAN Total 2019 disposent de cet appareil. Nous respectons strictement la réglementation.”



Comment procèdent-ils dans les stades ?



“A 90 et 60 minutes du coup d’envoi, les responsables médicaux de la CAF mesurent le WBGT. Si le seuil de 32 degrés est dépassé, nous allons voir le coordinateur général du match et l’arbitre principal pour leur suggérer de procéder à des pauses fraîcheur pendant le match. Pendant la rencontre, l’arbitre peut arrêter le match en invitant tous les acteurs du jeu à se rafraîchir 30 minutes après le coup d’envoi et 15 minutes après la reprise de la seconde mi-temps. Ils peuvent boire et éventuellement utiliser des serviettes humides afin de faire diminuer la température corporelle.”