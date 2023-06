Tout savoir sur la nouvelle version de «Speak Now» de Taylor Swift

17/06/2023

Alors que tous les fans de Taylor Swift attendent avec impatience l’arrivée de la nouvelle version de Speak Now, son album de 2010, le 7 juillet prochain, la pop star a décidé de livrer quelques détails pour calmer leur attente. Et non des moindres ! «Je suis surexcitée à l’idée de vous montrer l’envers de la pochette de ma version de Speak Now», a-t-elle écrit dans un post Twitter assorti du visuel promis où l’on peut lire la liste des chansons présentes sur le disque.



Ce Speak Now version 2023 comptera donc 22 chansons, dont une collaboration avec les Fall Out Boy et une autre avec Hayley Williams, la chanteuse de Paramore. Outre les 14 morceaux de l’album original et deux titres bonus déjà sortis, les fans se régaleront avec pas moins de six compositions complètement inédites que Taylor Swift a retrouvées dans ses tiroirs.



C’est d’ailleurs parmi ces inédits que se trouvent les deux featurings. «Comme toutes les chansons de Speak Now sont de ma main, j’ai décidé de contacter les artistes qui m’ont influencée le plus puissamment en termes d’écriture à l’époque afin qu’ils chantent sur l’album», a-t-elle expliqué.