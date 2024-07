Tournoi olympique de football: L’Irak, ultime étape avant les quarts de finale

29/07/2024

Le Onze national croisera le fer, ce mardi à partir de 16 heures au stade Allianz Riviera à Nice, avec la sélection irakienne pour le compte de la troisième journée du groupe B du tournoi de football des Jeux olympiques Paris-2024. Simultanément se jouera l’autre match de la poule entre l’Argentine et l’Ukraine programmé à Lyon.



Un match de grande importance pour les Lionceaux de l’Atlas qui, pour éviter tout calcul, sont tenus de s’imposer pour assurer leur qualification en quart de finale, tour que les équipes nationales à travers l’histoire des Olympiades n’ont pu atteindre qu’une seule fois lors de l’édition de Munich en 1972.



Après deux matches, les quatre équipes de la poule B, Maroc, Argentine, Ukraine et Irak, sont chacune à une victoire et une défaite. Les poulains de Tarik Sektioui avaient créé la sensation en s’offrant par 2 à 1 au match inaugural l’Argentine, mais ils ont raté le coach devant l’Ukraine en s’inclinant aux ultimes souffles de la partie sur le score étriqué de 2 à 1.

A signaler en dernier lieu que la confrontation Maroc-Irak sera sifflée par l’arbitre brésilien Ramon Apati.