Tournoi international de tennis en fauteuil roulant: Siscar Meseguer et Wend Britta remportent le titre à Marrakech

09/07/2024

Le tennisman espagnol Siscar Meseguer et l'allemande Wend Britta ont remporté, dimanche au Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA), le titre de la 1ère édition du Tournoi international de tennis en fauteuil roulant, organisée du 05 au 07 juillet dans la cité ocre.



Siscar Meseguer a battu en finale le Chilien Brayan Tapia en deux sets (6-4, 6-4), alors que l’Allemande Wend Britta a remporté le titre chez les dames, en s'imposant devant la Colombienne Rodriguez Trujillo (6-2, 6-1).



Organisé par l'Association Al Alam Maana (Le monde avec nous) pour les personnes handicapées, en partenariat avec le RTCMA, le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes en Situation de Handicap (FRMSPSH), cet événement sportif a connu la participation d’une pléiade de joueurs, marocains et étrangers.



A cette occasion, Mme Jamila Lamnat, directrice du tournoi, a qualifié d'exceptionnelle cette première édition sur le plan technique, avec la participation de 56 joueurs et joueuses issus de 11 pays, mettant en relief les grands efforts déployés par les membres de l'Association Al Alam Maana et le reste des bénévoles et sponsors pour garantir à cette manifestation sportive toutes les conditions de succès.



"L’organisation de ce tournoi vise à promouvoir la pratique de ce sport et à changer les stéréotypes entourant les personnes en situation de handicap", a-t-elle ajouté.



A rappeler que plusieurs activités ont été organisées en parallèle à cet événement sportif, dont des rencontres interactives pour sensibiliser sur l'importance de promouvoir le sport pour les personnes en situation de handicap, une exposition sportive dédiée à la sensibilisation des citoyens et des associations actives dans le domaine du handicap, ainsi qu'une exhibition de tennis en fauteuil roulant dans la mythique place Jemaâ El Fna, permettant au public de découvrir ce sport.