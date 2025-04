Tournoi international U19 de l'AMF : Victoire de River Plate

29/04/2025

L’équipe argentine de River Plate AC a remporté le 7e Tournoi international U19, organisé par l’Académie Mohammed VI de football (AMF) à Salé, en battant le club anglais de Crystal Palace FC, par 2 buts à 0, dimanche en finale.



Organisé du 24 au 27 avril au siège de l'Académie à Salé, ce tournoi a connu la participation de 12 équipes représentant 11 pays de 4 continents, à savoir l’Académie Mohammed VI de football et le FUS de Rabat (Maroc), Crystal Palace FC (Angleterre), Paris Saint-Germain (France), Girona FC (Espagne), River Plate AC (Argentine), FC Famalicao (Portugal), AZ Alkmaar (Pays-Bas), Udinese (Italie), Panathinaikos (Grèce), Volcan Junior Academy (Côte d'Ivoire) et Aspire Academy (Qatar).



Lancé pour la première fois en 2017, le Tournoi international U19 de l'Académie Mohammed VI de football était initialement destiné à la catégorie U17 et mettait en lice uniquement 8 équipes.