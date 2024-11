Tournoi de l'UNAF/U20: L’EN s’impose face à son homologue égyptienne

15/11/2024

L’équipe nationale U20 de football s’est imposée face à son homologue égyptienne sur le score de 2 buts à 1, en match de la première journée du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF) qualificatif à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie, disputé jeudi à Ismailia en Egypte.



Les buts des Lionceaux de l’Atlas ont été marqués par Saad Haddad (40e) et Otmane Maama, tandis que Mohamed El Bana a réduit l’écart.



Pour le compte de la même journée, la Tunisie a battu la Libye par 2 buts à 0.

Après ce premier match contre l'Egypte, l'équipe nationale U20 affrontera la Tunisie le 17 novembre, l'Algérie le 20 novembre et la Libye le 23 du même mois.



Les sélections classées aux première et deuxième places de ce tournoi se qualifieront à la phase finale de la prochaine CAN U20, qui verra la participation de 12 pays. Cette CAN est qualificative à la prochaine Coupe du monde de la catégorie, prévue l'année prochaine au Chili.