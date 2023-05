Tournée mondiale de Metallica

13/05/2023

Metallica, "il n'y a rien de mieux" : les fans du groupe californien étaient rassemblés à Amsterdam pour le début d'une tournée mondiale quelques jours après la sortie de leur onzième album, "72 seasons".



Ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement, venus des quatre coins du monde, pour acclamer le groupe qui décloisonne le métal, connu du grand public notamment pour ses tubes "Enter sandman" et "Nothing else matters".



Respectivement un peu plus et un peu moins d'un milliard d'écoutes sur Spotify.

Vêtu d'un t-shirt à l'effigie du groupe comme de nombreux autres fans, John Ingram est venu du Tennessee, aux Etats-Unis, pour assister au premier concert de cette tournée internationale, au stade Johan Cruyff Arena à Amsterdam.



"Je suis venu ici pour Metallica", déclare auprès de l'AFP ce fan du groupe, qui a déjà assisté à 46 concerts du groupe.



Pour Pablo, venu d'Allemagne, "il n'y a rien de mieux" que Metallica, "parce que ce qu'ils disent dans les chansons, c'est comme s'ils parlaient de quelque chose que tu ressens aussi. Cela me donne l'impression d'en faire partie".



Jason, qui a fait le voyage depuis l'Australie, a déjà assisté à "plus de 70 concerts du groupe dans plus de vingt pays". Un "vrai fan" qui "aime tout" chez Metallica : "Comment ils se représentent, la musique, les gens, les fans. C'est une grande partie de ma vie".

Fondé en 1981, Metallica s'est imposé comme un poids lourd de l'industrie musicale, avec un nouvel album classé secret défense avant sa sortie.



Signe de leur statut, pour écouter en amont "72 seasons", sorti le 14 avril, les critiques devaient laisser leur téléphone au vestiaire dans la maison de disques et signer une décharge de confidentialité avant levée d'embargo.

La précédente tournée mondiale, commencée en 2016 avant d'être interrompue en 2020 en raison de la crise sanitaire, a rapporté plus de 400 millions de dollars, selon le magazine Forbes.