Tourisme au Ramadan : le spirituel, une carte à jouer

Les touristes nationaux ou étrangers sont de plus en plus séduits par de nouveaux paramètres

08/04/2023

Si le mois de Ramadan tombe cette année en pleine haute saison touristique, cela est loin de constituer un frein à la dynamique revitalisante qu'enregistre cette activité qui démarre déjà sous de bons auspices.



Au-delà de son aspect religieux, le mois sacré de Ramadan offre une ambiance exceptionnelle aux voyageurs désireux d’en profiter pour découvrir une autre ambiance et un aspect spirituel du Maroc.



En quête de spiritualité, ces touristes nationaux ou étrangers sont de plus en plus séduits par de nouveaux paramètres tels que la découverte de soi, la conquête du bien-être.



Le choix de la destination Maroc attirant les voyageurs des quatre coins du monde en quête de méditation n’est pas un hasard. En termes d’atouts, le tourisme spirituel au Royaume durant le mois de Ramadan est porté par une offre structurée et des produits diversifiés à la hauteur des attentes.



Parmi les potentialités du pays pour la promotion de cette niche touristique figure le fait que le Maroc est souvent donné en exemple au niveau mondial pour la cohabitation des religions depuis des siècles, ainsi que sa réputation de terre de paix, de tolérance et de coexistence religieuse et spirituelle.



Le désert, les montagnes, les oasis, les plages et les sources thermales purifiantes sont autant de lieux propices à la paix de l’esprit et de l’âme, aux marches contemplatives, à la méditation et à l’introspection. Cependant, l’offre doit être structurée et bien conçue afin de répondre aux normes de confort internationales.



De leur côté, des opérateurs du secteur touristique, plutôt optimistes en termes d’arrivées, misent beaucoup sur cette période propice à la découverte des traditions et rituels locaux proposés aux touristes qui offrent une expérience unique leur permettant de découvrir le Royaume autrement.



Pour ces professionnels, la mission pendant cette période est de faire de ce mois un atout à même de garder le même niveau de performance atteint l’an dernier, ou encore l’améliorer.

Pour maintenir la cadence croissante des recettes touristiques, il est nécessaire de miser sur toutes ses potentialités, en structurant et diversifiant l'offre et en l’adaptant aux standards de qualité et d’hygiène internationaux pour séduire davantage.



Ainsi, en plus du côté spirituel, les professionnels proposent tout au long de ce mois, une programmation diversifiée pour tous les goûts, offrant des spectacles spéciaux alliant célébration, musique spirituelle et humour.



L’engouement pour les sorties nocturnes est aussi bien réel et l’offre est assez variée, ce qui pousse les organisateurs à être créatifs pour se distinguer. Bazars, expositions et défilés d’habits traditionnels sont aussi très appréciés.



Il y a aussi un intérêt pour les événements institutionnels tels que les iftars organisés, ainsi que les rencontres qui se déroulent avant le crépuscule. Une aubaine pour les professionnels de l’événementiel qui souffrent d’une pause pour les congrès, séminaires et salons durant ce mois.



Cela dit, ce mois sacré n’a rien à envier aux autres saisons touristiques, car si la vie ne reprend vigueur qu’à la rupture du jeûne, le folklore ramadanesque singulier a toujours su attirer les adeptes de ce segment.



L’un des besoins vitaux du nouveau mode de vie est étroitement lié au bien-être et à la bonne santé physique et mentale de plus en plus recherchés et plébiscités surtout dans le secteur du tourisme.



Le Maroc, terre de paix et de convivialité, a une bonne carte à jouer dans ce sens. Tirant profit de son fabuleux potentiel culturel et de son héritage sacré, le Royaume pourrait s’ériger en l’une des meilleures destinations du tourisme spirituel dans le monde.



Par Salma EL BADAOUI (MAP)