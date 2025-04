Tourisme : Un premier trimestre record avec 4 millions d’arrivées

11/04/2025

Le tourisme marocain confirme son ascension, avec l’accueil de 4 millions de touristes à fin mars 2025, soit une hausse remarquable de 22% par rapport à la même période en 2024, selon le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire.



Cette performance renforce le positionnement du Maroc comme destination phare, consolidant sa dynamique de destination 4 saisons, amorcée dès le début de l’année, relève le ministère dans un communiqué.



En termes de répartition, le Maroc séduit aussi bien les touristes internationaux (2,1 millions) que la diaspora marocaine (1,9 million), reflétant ainsi la diversité de son offre, précise la même source.



"Le mois de mars, qui coïncidait pourtant cette année avec le Ramadan, a enregistré une excellente performance avec près de 1,4 million de visiteurs, soit une croissance de 17% par rapport à 2024", a indiqué la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, citée par le communiqué.



Selon la responsable, "ces chiffres attestent de la transformation profonde de l'offre touristique marocaine, qui a su se réinventer pour satisfaire des voyageurs toujours plus exigeants".