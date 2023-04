Tourisme : Première édition de "Visit Marrakech Trophy", vendredi dans la cité ocre

13/04/2023

La première édition de "Visit Marrakech Trophy", une initiative du Conseil régional du tourisme (CRT) de Marrakech-Safi visant à célébrer l'engagement des acteurs et le rayonnement de Marrakech-Safi, se tiendra vendredi dans la cité ocre.



Initié en partenariat avec l'Office national marocain du tourisme (ONMT), l'événement "Visit Marrakech Trophy" a pour objectif de rendre hommage à l'ensemble des femmes et des hommes qui se sont mobilisés avec enthousiasme au service de la promotion et du rayonnement de la destination Marrakech et région, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.



"Les professionnels de l’industrie touristique, promoteurs, entrepreneurs, investisseurs et créateurs de contenu digital, chacun dans son domaine, ont contribué à l’amélioration de l’attractivité et la notoriété dont jouit Marrakech actuellement", relève la même source ajoutant que "Visit Marrakech Trophy" est également une consécration pour ces acteurs engagés dans l’innovation et la créativité pour donner plus de visibilité à notre destination en améliorant ainsi son E-réputation et son rayonnement à travers la toile, rapporte la MAP.



Et les organisateurs de poursuivre que les nouvelles technologies de communication ont considérablement influencé le comportement des voyageurs, dans la préparation et le choix d'une destination.



"Marrakech est comblée par son capital humain qui représente son atout le plus fort. La cérémonie « Visit Marrakech Trophy » est une consécration pour les professionnels de l’industrie touristique; femmes et hommes qui œuvrent sans relâche pour que Marrakech s’embellisse davantage aux yeux du monde. Nous sommes les témoins des défis relevés par ces acteurs qui ont créé des offres attractives, pour améliorer de manière durable leurs approches des expériences inédites", souligne Hamid Bentahar, président du Conseil régional du tourisme Marrakech & région, cité dans le communiqué.



Faisant savoir que cet écosystème "contribue de manière générale au développement économique et sociale de notre région, et plus particulièrement à la croissance de l'industrie touristique", M. Bentahar n'a pas manqué de souligner que "la qualité des infrastructures d’accueil et le savoir-faire connu et reconnu des opérateurs marrakchis ont permis à Marrakech & région de figurer en tête du peloton des destinations africaines et parmi les 'Top Ten’ des destinations méditerranéennes".



A rappeler que la région de Marrakech-Safi est dotée d’un potentiel touristique très important, confirmant son leadership national et africain. Elle totalise plus de 40% de l’offre touristique nationale. Une véritable puissance socioéconomique basée essentiellement sur un capital humain responsable et citoyen et des acteurs engagés.