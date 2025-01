Tourisme : Marrakech a enregistré un "record historique" avec près de 4 millions d’arrivées en 2024

13/01/2025

La cité ocre a enregistré un "record historique" en 2024 avec près de 4 millions de visiteurs, a affirmé, vendredi, le président du Conseil régional du tourisme (CRT) de Marrakech-Safi, Hamid Bentahar.



S’exprimant lors de la réunion, à Marrakech, du Comité exécutif du CRT, en présence de M. Achraf Fayda, directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), M. Bentahar a précisé que plus de 12 millions de nuitées ont été enregistrées au niveau de la région, témoignant ainsi de la forte attractivité de la destination.



Le taux d’occupation moyen a dépassé 72%, confirmant la dynamique positive du secteur, a ajouté M. Bentahar, cité dans un communiqué du CRT, relevant que ces performances "exceptionnelles" traduisent les efforts conjoints des acteurs publics et privés pour la promotion de Marrakech comme destination de choix à l’échelle mondiale.



Il a, à cet égard, souligné que la cité ocre doit capitaliser sur cet élan stratégique pour continuer à accélérer sa compétitivité tout en s’inscrivant dans une logique de développement durable, rapporte la MAP.



"Ces résultats sont une source de fierté collective, mais ils doivent surtout nous inspirer à renforcer nos efforts pour positionner Marrakech comme une destination incontournable et durable, à l’image des grandes capitales touristiques mondiales", a-t-il déclaré.



Pour sa part, M. Fayda a insisté sur l’importance d'une approche territoriale inclusive, en tenant compte des potentialités dont regorgent les différentes provinces de la région Marrakech-Safi.



Dans ce contexte, il a réaffirmé l’engagement de l’ONMT à accompagner Marrakech dans cette dynamique de diversification des marchés, soulignant que cette stratégie est essentielle pour consolider les acquis et maintenir le rythme de croissance.



De leur côté, les présidents des associations professionnelles du secteur touristique, présents lors de cette réunion, ont unanimement salué les efforts de l’ONMT, tout en insistant sur l’importance d’une stratégie proactive pour le développement de nouveaux marchés internationaux.



Ils ont particulièrement mis l'accent sur la nécessité de renforcer la liaison aérienne avec des marchés long-courriers tels que l’Amérique latine, l’Asie et l’Afrique, ainsi que sur l’intensification des campagnes de promotion pour attirer des touristes de ces régions émergentes.

Cette réunion a permis de définir des axes de collaboration entre le CRT de Marrakech-Safi, l’ONMT et les professionnels du secteur.



Les participants se sont ainsi engagés à unir leurs forces pour maintenir Marrakech sur une trajectoire ascendante, avec pour objectif de faire de 2025 une année encore plus mémorable, conclut le communiqué.