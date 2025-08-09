Tourisme : Le Maroc accueille 11,6 millions de touristes à fin juillet 2025

09/08/2025

Le Maroc a accueilli 11,6 millions de touristes à fin juillet 2025, en hausse de 16% par rapport à la même période en 2024, annonce le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire.



Ces résultats confirment le maintien d’une dynamique solide, souligne le ministère dans un communiqué, précisant que 52% des arrivées sont des Marocains résidant à l’étranger (MRE).



Le mois de juillet consolide également la tendance haussière du secteur avec 2,7 millions de touristes accueillis, affichant une progression de 6% par rapport à juillet de l'année dernière, fait savoir la même source.

Cette croissance concerne aussi bien les touristes étrangers que les MRE, confirmant l’attractivité continue du Royaume auprès de ces deux segments.



Dans le détail, les arrivées de touristes étrangers ont atteint 875.000, en progression de 2% en glissement annuel, tandis que 1,8 million de MRE ont choisi de visiter le Maroc au cours du même mois, soit une croissance de 7%, rapporte la MAP.



A cette occasion, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a relevé que le Maroc continue d’être une destination de cœur autant que de découverte pour des millions de touristes dans le monde, ajoutant que la dynamique touristique positive se poursuit, portée autant par les touristes locaux, la diaspora marocaine que par les visiteurs étrangers.



Cette trajectoire s’inscrit dans un contexte marqué par une écoute constante des attentes des touristes et un engagement durable pour l’amélioration de l’expérience de voyage, en ligne avec les priorités de la feuille de route du tourisme 2023-2026, conclut le communiqué.

