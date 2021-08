Tourisme : La CNT valide sa nouvelle feuille de route

31/08/2021

Permettre à l’industrie touristique de renouer avec la croissance et de retrouver une place de choix dans l’économie nationale

La Confédération nationale du tourisme (CNT) a validé, jeudi lors du premier Conseil d'administration de son nouveau bureau, sa nouvelle feuille de route avec l'organisation des instances de sa gouvernance, les chantiers prioritaires et le programme d'action 2021- 2024. Cette feuille de route se fixe notamment trois priorités pour la période allant de juillet à décembre 2021 et ce, compte tenu de la situation des acteurs du tourisme liée à la crise sanitaire du nouveau coronavirus (Covid-19), indique la CNT dans un communiqué. Il s'agit de la finalisation des démarches entre les départements du Tourisme et des Finances, ainsi que la Direction générale des collectivités locales (DGCL) pour le report de paiement des taxes locales et de la taxe professionnelle (TP) à partir de janvier 2022, avec étalement sur 24 mois, outre la demande de prolongement du contrat-programme jusqu'au 31 décembre prochain, précise la même source. La deuxième priorité comprend, quant à elle, la signature de la convention spécifique avec le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) pour permettre le reprofilage de la dette bancaire à long terme et le renforcement de l'intervention de la Caisse centrale de garantie (CCG), l'intégration des crédits leasing et des crédits du personnel du secteur du tourisme dans l'accord spécifique avec le GPBM et le report du quota de devises pour les agences de voyages avec 2019 comme base, rapporte la MAP. En ce qui concerne la 3ème priorité, elle concerne un plan de relance offensif par segment d'activité et la signature d'un nouveau contrat-programme 2022-2024. "La nouvelle CNT se fixe ainsi des résultats à court terme pour la résilience et s'inscrit dans une vision à moyen et long termes pour la co-construction de la compétitivité durable de l'industrie du tourisme et escompte pour cela, s'entourer d'un tissu d'entreprises créatives et résilientes", souligne la même source. Intervenant lors de cette réunion, le président de la CNT, Hamid Bentahar a lancé un appel en direction de tous les membres afin de tout mettre en œuvre dans le sens du renforcement des différentes instances de la Confédération par les talents et les compétences à même de contribuer aux travaux des commissions thématiques qui constituent les espaces privilégiés de travail des principaux sujets concernant le secteur du tourisme. Côté organisation, le nouveau bureau compte adopter une organisation renouvelée, au service de la co-construction, en élargissant davantage l'adhésion des membres, dans le respect des dispositions statutaires et offrir les conditions nécessaires pour une collaboration et une contribution active de tous les acteurs, en veillant aussi bien à la représentativité des métiers que celles des régions. D'après la Confédération, la nouvelle organisation prévoit trois catégories d'instances, à savoir les instances statutaires qui comprennent le Conseil d'administration et l'Assemblée générale, les instances opérationnelles de collaboration pour la compétitivité, comprenant le bureau exécutif et le comité exécutif et les instances consultatives pour la durabilité et la transformation qui comprennent un Conseil des jeunes et un Conseil des sages. Les commissions thématiques auront, quant à elles, pour rôle de mettre en œuvre les projets définis et validés par la CNT, en cohérence avec le programme d’actions global. En ce qui concerne la coconstruction, précise la Confédération, ces commissions se concentreront sur la mise en place d'une task-force nationale, la coordination régionale et une plateforme de veille, ajoutant que pour ce qui est de la compétitivité, les projets concerneront l'élaboration d'une stratégie de rupture audacieuse pour l'aérien, l'amélioration des parts de marché, ainsi que les questions relatives à la dynamique de l'investissement, notamment les 3F (foncier, financement, fiscalité). S'agissant de la durabilité, les commissions traiteront essentiellement de la valorisation du capital humain, de la qualité de la formation et de la mise en place d'un programme incubateur. Tenue en mode visio-conférence, cette réunion a connu la participation de 38 administrateurs qui représentent l'ensemble des fédérations métiers et des associations régionales du secteur touristique. La Confédération appelle les opérateurs, toute taille et tous métiers confondus du secteur du tourisme, à une mobilisation effective, une stratégie forte et des moyens suffisants, conditions indispensables pour permettre à l’industrie touristique marocaine de renouer avec la croissance durable et de retrouver une place de choix dans l’économie nationale dans un délai estimé entre 18 et 24 mois", conclut le communiqué.