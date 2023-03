Tourisme: L'ONMT passe à la vitesse supérieure sur Agadir avec trois partenaires allemands majeurs

14/03/2023

L'Office national marocain du tourisme (ONMT) passe à la vitesse supérieure sur Agadir, avec la signature de trois accords avec des partenaires allemands majeurs.



Ainsi, en marge du salon ITB de Berlin, le directeur général de l'ONMT, Adel El Fakir, a signé un accord de partenariat avec le directeur des partenariats et des ventes de Condor, Christian Lesjak, couvrant la période allant du 10 octobre 2023 au 30 avril 2024 et prévoyant la création de 4 nouvelles connexions à partir de Düsseldorf, Frankfurt, Munich et Hambourg vers Agadir à raison de deux fréquences par semaine, annonce l'Office dans un communiqué.



Condor Flugdienst GmbH est une compagnie aérienne allemande qui opère des vols réguliers. Elle se positionne sur un marché de vols réguliers de loisir et assure, depuis l'Allemagne, des vols moyen et long-courriers. Elle effectue également des vols charter. La compagnie s'engage désormais à s'investir plus au Maroc durant les prochaines saisons, rapporte la MAP.



Toujours concernant Agadir, M. El Fakir a signé un accord avec le directeur général de Alltours, Georg Welbers, couvrant les saisons été 2023 et hiver 2023/24 dans lequel le tour-opérateur (TO) s’engage à augmenter la programmation du Maroc avec un objectif de 10.000 clients au départ du marché germanique, indique le communiqué.



Alltours est le quatrième plus grand voyagiste d'Allemagne. En 2019, il a transporté 1,7 million de touristes. Le groupe considère le Maroc comme une destination très importante et compte se développer considérablement durant les prochaines années.



Le troisième accord et non des moindres, a été signé par M. El Fakir avec le vice-président de Sales, Distribution & Digital Eurowings, Michael Erfert, et le Head Touristic Offer Management d’Eurowings, Heiko Brix.



Couvrant la saison été 2023 et la saison hiver 2023/24, cet accord prévoit la création de 4 nouvelles connexions au départ de Düsseldorf vers Agadir et Marrakech à raison d’une fréquence par semaine.



Eurowings GmbH est la compagnie aérienne low cost du groupe Lufthansa et fait donc partie du plus grand groupe aéronautique mondial. Avec une flotte actuelle de 139 appareils, Eurowings est spécialisée dans les vols directs à bas prix en Europe.



La compagnie aérienne allemande propose actuellement plus de 100 destinations dans plus de 50 pays, ce qui en fait le troisième plus grand transporteur en Europe.