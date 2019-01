Tourisme : L’Espagne déterminée à renforcer sa coopération avec le Maroc

Le renouvellement du mémorandum d’entente donnera un nouvel élan à la coopération entre les deux Royaumes

25/01/2019

L’Espagne est déterminée à renforcer ses relations de coopération avec le Maroc dans le domaine touristique, a souligné, mercredi à Madrid, la ministre espagnole de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto.

"L’Espagne et le Maroc sont deux pays amis très proches qui partagent une histoire commune et qui sont liés par de fortes relations" dans plusieurs domaines, a ajouté Mme Maroto au terme d’une rencontre avec le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'économie sociale, Mohamed Sajid, en marge de la Foire internationale du tourisme (FITUR), dont la 39 ème édition s'est ouverte ce même jour au parc des expositions (IFEMA) de la capitale espagnole.

Mme Maroto a relevé, dans une déclaration à la MAP, que le renouvèlement du mémorandum d’entente liant les deux Royaumes dans le domaine du tourisme, prévu au cours de 2019, donnera un nouvel élan à cette coopération.

A travers le nouveau mémorandum, a-t-elle précisé, "nous pourrons formaliser l’avenir de nos relations en matière d’industrie touristique, notamment en cherchant dans la culture commune que nous partageons un projet permettant aux visiteurs qui viennent en Espagne de profiter du Maroc et à ceux qui visitent le Royaume de trouver dans le pays ibérique une destination singulière".

Mme Maroto a fait observer aussi que ce cadre de coopération, qui devra être signé au cours de sa visite prévue au Maroc durant le premier semestre 2019, portera sur des engagements concrets, réitérant la volonté du gouvernement espagnol de consolider ses relations de coopération avec le Royaume dans l’ensemble des domaines, y compris celui du tourisme.

La réunion entre M. Sajid et son homologue espagnole s’est déroulée en présence de l’ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, et du directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir.

Le Maroc prend part à cette 39ème édition du FITUR-2019 avec une forte délégation composée de 150 professionnels et acteurs du secteur représentant notamment des Centres régionaux du tourisme (CRT), des chaînes hôtelières et des agences de voyage.

Un stand marocain, alliant authenticité et modernité, a été aménagé par l'Office national marocain du tourisme (ONMT) sur 312 m2 pour cette foire internationale. Une trentaine de co-exposants de compagnies aériennes et maritimes et groupements d'artisans font partie aussi de la délégation marocaine à cet événement.

Le FITUR est sans conteste l’un des Salons professionnels les plus importants pour l’industrie du tourisme en Europe. En 2018, le Salon a battu un nouveau record d'affluence avec 251.000 visiteurs entre professionnels et grand public, en hausse de 2,5% par rapport à 2017. Il a généré un impact économique de 260 millions d’euros pour la ville de Madrid.