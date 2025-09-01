Tourisme : Des recettes record de 67 MMDH à fin juillet 2025

Les recettes voyages ont atteint un record de 67 milliards de dirhams (MMDH) durant les sept premiers mois de 2025, en hausse de 13% par rapport à la même période un an auparavant, selon le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire.



"Le secteur du tourisme poursuit sa dynamique de croissance en 2025. À fin juillet, avec l’accueil de 11,6 millions de touristes, en hausse de 16% par rapport à 2024, les recettes touristiques en devises ont atteint 67 milliards de dirhams. Ceci représente une hausse de près de 13% par rapport à la même période en 2024, ou un gain de 7,5 milliards de dirhams", indique le ministère dans un communiqué.



Le mois de juillet 2025 s'est particulièrement distingué avec 13 MMDH de recettes touristiques, enregistrant une croissance significative de 26% par rapport à juillet 2024.



Citée dans le communiqué, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a souligné que cette croissance des recettes témoigne d'un tourisme qui gagne en impact économique. Et d'ajouter : "La hausse des arrivées touristiques et les investissements dans le produit touristique, consolident le positionnement du Maroc comme une destination à haute valeur ajoutée. Nous poursuivons nos efforts pour maintenir cette dynamique".