Tourisme : 2024, l'année de tous les records

25/12/2024

Le Maroc hisse son secteur touristique à de nouveaux sommets

Le tourisme marocain atteint de nouveaux sommets en 2024, établissant des records historiques et renforçant la renommée du Royaume comme destination de choix à l'échelle mondiale.Grâce à des performances exceptionnelles tout au long de l'année, soutenues par la mise en œuvre effective de la feuille de route du tourisme 2023-2026 et l'engagement des acteurs du secteur, le tourisme marocain continue de se démarquer sur la scène internationale.Chiffres à l'appui, le Maroc a atteint un record de 15,9 millions de touristes durant les onze premiers mois de 2024, enregistrant une croissance de 20%, soit 2,6 millions de visiteurs supplémentaires par rapport à la même période en 2023, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire.Cette progression est portée par une hausse de 23% des arrivées de touristes étrangers, représentant 1,5 million de visiteurs supplémentaires, ainsi qu’une augmentation de 17% des Marocains Résidant à l’étranger (MRE), qui contribuent à 1,1 million d’arrivées supplémentaires.Le tourisme interne n’est pas en reste, avec 30 millions de nuitées enregistrées, tous types d’hébergements confondus, y compris les établissements hôteliers classés. Ce résultat témoigne de la forte contribution des touristes nationaux, qui demeurent les principaux clients des destinations locales, rapporte la MAP.L'Office national des aéroports (ONDA) s’est mobilisé durant l'année 2024 pour renforcer la compétitivité et l’efficacité des infrastructures aéroportuaires du Maroc, avec un focus particulier sur l’aéroport Mohammed V de Casablanca.L’année a été marquée par des projets majeurs de modernisation, à l'instar de la mise en service d’une nouvelle zone de transit de 5.000 m² et l’amélioration des équipements de traitement des bagages.Ces initiatives visent à fluidifier les circuits, réduire les délais d’attente, et offrir une expérience client optimale, tout en répondant à la croissance continue du trafic aérien et en anticipant les enjeux de 2030.L’ONDA a également renforcé les dispositifs de sûreté avec des technologies de pointe pour garantir des standards élevés de sécurité et de performance.En 2024, l'Office national marocain du tourisme (ONMT) a intensifié ses efforts pour améliorer la connectivité aérienne du Maroc, avec des partenariats stratégiques, notamment avec Ryanair.La compagnie a ouvert sa quatrième base au Maroc à Tanger, proposant 25 itinéraires, dont 13 nouveaux vers des destinations européennes et marocaines.Cet investissement de 200 millions de dollars, accompagné de la création de 600 emplois locaux, vise à renforcer le positionnement du Maroc comme une destination touristique majeure.Parallèlement, Ryanair a annoncé un programme record pour l'été 2024, avec plus de 170 routes à travers le Royaume, visant à transporter plus de 5 millions de passagers.Concernant le tourisme interne, l’ONMT a lancé la deuxième vague de la campagne "Ntla9awfbladna" le 7 octobre, dédiée à encourager les déplacements nationaux.Cette campagne, axée sur la mobilité, vise à faciliter l’accès aux différentes destinations touristiques marocaines à travers les transports en commun (autocars, trains et avions), notamment pendant les périodes de vacances scolaires.L’objectif est de stimuler les voyages intérieurs en mettant en avant la diversité des paysages marocains, tout en soulignant la facilité d’accès et la rapidité des déplacements.La campagne s'adresse à un large public et sera suivie de plusieurs vagues pour promouvoir les voyages pendant les week-ends prolongés et les vacances.Une troisième vague, prévue pour 2025, se concentrera sur les vacances de printemps et estivales, avec un focus sur les filières "Bord de mer" et "Nature et découverte".En particulier, l'ONMT a aussi lancé de nouvelles initiatives pour renforcer la connectivité internationale.Un vol direct entre le Maroc et l’Islande a été mis en place, opéré par Play Airlines, avec des liaisons régulières entre Reykjavik et Marrakech.Ce vol fait partie d'une stratégie plus large visant à renforcer la présence du Maroc sur les marchés scandinaves et nord-américains, doublant la capacité aérienne avec 21 vols hebdomadaires vers Marrakech et Agadir.Des actions conjointes de communication ont été également prévues pour promouvoir ces nouvelles liaisons aériennes.Parallèlement, l’ONMT a signé un accord avec Ryanair pour lancer, en janvier 2025, deux nouvelles lignes directes reliant Dakhla à Madrid et Lanzarote.Cette initiative vise à développer le tourisme dans la région, notamment pour les sports nautiques, et à doubler la capacité internationale de l'aéroport de Dakhla.Ces nouvelles liaisons s’inscrivent dans le cadre de la feuille de route, qui met l’accent sur le renforcement de la connectivité aérienne pour faire du Maroc une destination incontournable.L’année 2024 a, en outre, été marquée par le lancement de la "Banque de projets Tourisme", à l’initiative du ministère du tourisme, de l'Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire et la Société marocaine de l'ingénierie touristique (SMIT), une plateforme digitale destinée à stimuler l'investissement touristique, en particulier auprès des jeunes.La plateforme propose plus de 200 projets types, avec un objectif de 600 projets à terme.