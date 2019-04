Tour international cycliste du Maroc-2019

Stockman s’adjuge la 2ème étape

08/04/2019 Libé

Le coureur belge Abram Stockman (Tarteletto-Isorex) a remporté la deuxième étape du Tour international cycliste du Maroc-2019, disputée samedi entre Tanger et Martil sur une distance 140.5km, alors que le Britannique Ben Hetherington (Memil Pro Cycling), vainqueur de la 1ère étape, a conservé le maillot jaune de leader du classement général.

Stockman a enlevé cette étape avec un chrono de 3h7min45/100è, alors que le reste des coureurs ont décroché la deuxième place ex-æquo, selon les juges, et ce à cause d'une erreur technique. Après cette victoire, Stockman a fait savoir, dans une déclaration à la MAP, qu'il a réussi à s'échapper avec l'un de ses coéquipiers après avoir parcouru les premiers 40 km. Et d’ajouter qu'une fois sur la pente, il était contraint de poursuivre la suite de la course tout seul, en raison des difficultés rencontrées par son compagnon, qui va, cependant, parvenir à le rejoindre à 3 km du finish pour franchir, ensemble, la ligne d'arrivée. "Je vais essayer d'avancer pas à pas et de gérer chaque étape selon ses spécificités", a-t-il conclu.

De son côté, Hetherington est toujours maillot jaune, grâce en grande partie à sa victoire lors de la première étape, disputée la veille entre Souk El Arbaa et Tanger, sur une distance de 159 km, dans des conditions climatiques défavorables. Le maillot bleu, récompense consacrée aux moins de 23 ans, a été décroché par Theo Menant. Le jeune Français a indiqué qu'à l'image de sa précédente, l'étape "d'aujourd'hui" était difficile à cause des conditions climatiques, soulignant que la 3ème pourrait être "décisive". Organisé du 5 au 14 avril sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, le TMC-2019 connaît la participation de 106 cyclistes et 18 équipes représentant notamment la Tunisie, l’Algérie, l’Afrique du Sud, la Norvège, la Turquie, l’Italie, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Suède, la Hongrie, la Russie, la République dominicaine et la Belgique.

Le Maroc est représenté à cette édition, qui s’inscrit dans le cadre des tournois africains internationaux, par la sélection nationale (A), la sélection régionale et l’équipe olympique composée de coureurs cyclistes de la communauté marocaine résidant à l’étranger.

Les participants vont parcourir près de 1.591 kilomètres répartis sur 10 étapes, la 9ème étant la plus longue (188.5 km reliant Béni Mellal à Marrakech).

Le TMC est une compétition disputée en 10 étapes, inscrite au calendrier de l'UCI Africa Tour en catégorie 2.2. La première édition prit le départ en 1937 et fut remportée par l'Espagnol Mariano Canardo. Mohamed El Gourch demeure le coureur le plus sacré, avec les titres des éditions 1960, 1964 et 1965.