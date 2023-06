Tour international cycliste du Cameroun (1ère étape): Le Maroc classé 2ème et 3ème

06/06/2023

Les coureurs marocains Achraf Ed-Doghmi et Al-Hussein Al-Sabbahi se sont classés respectivement, samedi, 2ème et 3ème de la première étape du Tour international cycliste du Cameroun, disputée sur une distance de 100,3 km entre Figuil et Garoua, dans le nord du pays.



Cinq coureurs marocains prennent part à la 19-ème édition du Tour international cycliste du Cameroun, qui se poursuit jusqu'au 11 juin.



L'équipe marocaine est composée de Achraf Ed-Doghmi, récent vainqueur du Tour du Bénin, et cinquième en Afrique au classement de l'Union cycliste internationale (UCI), Adel Al-Arabawi, Mohcine Al Kouraji, Salaheddine Marouani et Al-Hussein Al-Sabbahi, encadrés par l'ancien champion de cyclisme et entraîneur national, Abdelati Saadoune.



Les cyclistes marocains cherchent à réaliser des résultats positifs lors du Tour pour empocher les points à même d'assurer la qualification aux Jeux olympiques qui se tiendront à Paris en 2024. Outre l'équipe nationale marocaine, les équipes du Rwanda, du Bénin, de l'Algérie et du Cameroun, pays hôte, participent au Tour international du Cameroun, qui a débuté en 2003, ainsi que des équipes professionnelles et semi-professionnelles des pays européens, notamment de la France et des Pays-Bas.



Les participants au Tour du Cameroun, classé dans la catégorie 2.2, parcourront une distance totale de 963,9 km, répartie en huit étapes.