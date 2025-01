Tour du Sahel en Mauritanie : Sidi Ali Unlock remporte le titre par équipes

28/01/2025

L’équipe continentale marocaine Sidi Ali Unlock a remporté le titre du Tour du Sahel cycliste en Mauritanie, au terme de la cinquième et ultime étape disputée dimanche à Nouakchott, sur un circuit fermé de 100,5 km.



Sidi Ali Unlock a terminé en tête du classement par équipes, avec un total de 30h 43:33, à 6:53 d’Agadir Vélo Propulsion, deuxième.



En individuel, le Néerlandais Stefan Verhoeff a décroché le titre en un total de 10h 12:11, devant les Marocains Anas Aït El Abdia, deuxième à 7 secondes, El Houcine Sabbahi, 3e (15 sec) et Zouhair Rahil, 4e (à 1:09).

La cinquième et dernière étape a été remportée par le Néerlandais Bram Van Herk, qui a devancé les Marocains Ilyas Sakini et Brahim Sabbahi.



La cinquième édition de ce tour, qui figure dans le calendrier de l'Union cycliste internationale (catégorie 2.2), s’est déroulé du 22 au 26 janvier, en cinq étapes d’une distance totale de 460 km.