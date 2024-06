Tour du Maroc cycliste. Le Français Hennequin remporte la 3ème étape

04/06/2024

Le coureur français Paul Hennequin s'est adjugé, dimanche, la 3e étape du Tour du Maroc cycliste, courue entre Agadir et Essaouira sur une distance de 168,5 km, tandis que le Marocain Mounir Makhchoun a pris la troisième place.



Hennequin, de l'équipe française "Nice Métropole Côte d’Azur", a parcouru la distance de l'épreuve en 4h 19:19, devançant, respectivement, le Turc Batuhan Ozgur (Beykoz Belediyesi Spor Türkiye) et Makhchoun (Sidi Ali - Unlock Team), qui ont signé le même chrono.



Le classement général est dominé par le Français Emmanuel Cognet, qui conserve le maillot jaune avec un total de 9h 44:26, devant ses concitoyens Alessio Cialone, deuxième à 16 secondes et Rayan Boulahoite (3e à 24 sec). Le premier Marocain dans ce classement est Achraf Doghmi, 11e à 1 min 5 sec.



De son côté, le Marocain Adil Arbaoui a pris la cinquième place au classement général par points (15 points), dans lequel Hennequin s’est emparé de la première place (29 pts) et du maillot vert.



Dans le classement de la montagne, les Marocains Driss Alouani (12 pts) et Oussama Khafi (9 pts) occupent respectivement les 2e et 3e places, derrière l’Italien Filippo Tagliani (15 pts).

Dans le classement par équipes, l’équipe du Maroc est cinquième à 4 min 30 sec du leader, l’équipe française de Vendée, qui totalise 29h 15 min.



Dans une déclaration à la MAP, Hennequin a indiqué que cette étape était plus relevée par rapport aux précédentes, confiant qu’il a pu l’emporter au finish grâce au soutien de son équipe.



Pour lui, les choses sérieuses commenceront lors de la 4e étape, affirmant qu’il est animé par l’ambition de réaliser de bons résultats dans le reste de ce tour.

De son côté, le conseiller technique du Tour du Maroc, Mustapha Nejjari, a relevé que cette étape était parmi les plus dures, avec au menu des virages multiples et un vent de côté qui a affecté le rendement des coureurs.



Ce tour offre l'opportunité aux coureurs d’étoffer leur expérience en prévision de leur participation à d’autres épreuves internationales, a-t-il assuré.

La 4e étape devait relier, lundi, Essaouira à Marrakech (172,4 km).



Par Mohamed Ouaziz (MAP)