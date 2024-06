Tour du Maroc cycliste. Le Français Damien Girard remporte la 4ème étape

04/06/2024

Le coureur français Damien Girard a remporté, lundi, la 4e étape du Tour du Maroc cycliste, disputée entre Essaouira et Marrakech, tandis que son compatriote Emmanuel Cognet a conservé le maillot jaune de leader.



Le coureur français Paul Hennequin de l'équipe "Nice Métropole Côte d’Azur", qui domine le classement général par points (41 pts), est arrivé 2e lors de cette étape, à 29 secondes de Girard, tandis que l’Italien Filippo Tagliani est entré à la troisième place avec le même chrono.



Le classement général est dominé par le Français Emmanuel Cognet, qui conserve son maillot jaune avec un total de 13h 39:07, devant ses concitoyens Alessio Cialone, deuxième à 16 secondes et Rayan Boulahoite (3e à 24 sec). Le premier Marocain dans ce classement est Achraf Doghmi, 11e à 1 min 5 sec du leader.



La première place du classement général par points est occupée par Emmanuel Cognet, qui totalise 41 points et détient le maillot vert, devançant le vainqueur de l’étape du jour, Damien Girard (27 pts) et Rayan Boulahoite, 3e avec un total de 24 unités.



Dans le classement de la montagne, les Marocains Driss Alouani (12 pts) et Oussama Khafi (9 pts) occupent respectivement les 2e et 3e places, derrière l’Italien Filippo Tagliani, détenteur du maillot à pois, avec 18 points.



La tête du classement général des jeunes est occupée par le coureur français Alessio Cialone avec 13h 39:23, devant son compatriote Rayan Boulahoite (2e à 8 secondes) et Mathieu Baroso (3e, à 49 sec).



Quant au classement par équipes, l’équipe française "Vendée U" est première avec 40h 59:03, devant l’équipe "Nice Métropole Côte d’Azur "(2e à 7 secondes d’écart) et l’équipe turque "Beykoz Belediyesi Spor Türkiye" (3e à 2:40). L’équipe du Maroc est cinquième à 4 min 30 sec du leader.



Dans une déclaration à la MAP, le vainqueur de l’étape, Damien Girard, a indiqué que son objectif initial depuis le départ de cette 4e étape était de s’échapper des autres coureurs, ajoutant qu’il a réussi à réaliser son objectif de rester dans le peloton de tête jusqu’à la fin de la course.



Il a souligné qu’il a fait face à une rude concurrence aux premiers kilomètres de l’étape, en particulier de la part des coureurs marocains, précisant que son équipe "Nice Métropole Côte d’Azur" l'a aidé pour s'imposer lors de cette étape.



La 5e étape devait relier, mardi, Kelaa des Sraghna et Khouribga (150,5 km).



Par Mohamed Ouaziz (MAP)