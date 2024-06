Tour du Maroc cycliste. La 7ème étape remportée par Rayan Boulahoite

07/06/2024

Le Français Rayan Boulahoite a remporté la 7ème étape du Tour du Maroc cycliste, disputée jeudi entre Béni Mellal et Khénifra, alors que l’Erythréen Natnael Berhane conserve le maillot jaune de leader.



Boulahoite a parcouru les 120,8 km de l’étape en 2h 37:20, devançant, respectivement, l’Erythréen Aklilu Ghebrehiwet et le Français Alessio Cialone, auteurs du même chrono.

Ibrahim Sabahi est arrivé quatrième à 2 min 2 sec du gagnant de l’étape, tandis qu’Anouar Rahmou a occupé la cinquième place à 2 min 7 sec.



L’Erythréen Natnael Berhane a conservé le maillot jaune de leader devant les Français Jonathan Couanon (2e à 1 sec) et Axel Narbonne Zuccarelli (3e à 5 sec), tandis que le Marocain Achraf Ed Doghmy est à 45 sec du leader.



Le coureur français Paul Hennequin, maillot vert, s’est maintenu à la première place au classement général par points avec 66 unités, devançant son compatriote Rayan Boulahoite, 2e avec 42 points, et l’Italien Lorenzo Cataldo (35 pts).



Quant au classement de la montagne, l’Italien Filippo Tagliani, détenteur du maillot à pois, est resté premier avec 18 points, suivi de l’Erythréen Aklilu Ghebrehiwet et du Marocain Idriss Alouani (3e avec 13 points).



Le Français Paul Hennequin s’est emparé de la tête du classement général des jeunes avec 22h 13:53, devant ses compatriotes Benjamin Marais (2e à 46 sec) et Alessio Cialone (3e, à 1 min 15 sec).



L’équipe nationale du Maroc a conservé sa 2e position au classement par équipes à 4 min 23 sec de la première place occupée par la formation française "Nice Métropole Côte d'Azur" avec 66h 35:31, tandis que l’équipe "Vendée U" est 3e à 7 min 23 sec d’écart.



Lors de cette étape marquée par la participation de 87 coureurs, dix d’entre eux ont tenté de creuser l’écart sur le groupe principal dès le début, composé des détenteurs de maillots, notamment l’Erythréen Natnael Berhane qui a accéléré le rythme de la course, déjouant toutes les tentatives d'échappée.



Dans une déclaration à la MAP, Rayan Boulahoite a indiqué que l’étape était difficile à cause des échappées dès le départ, ajoutant qu’il a réussi à maintenir le rythme pour réaliser une échappée avec son compatriote Alessio Cialone.



Il a souligné qu’il a décidé au milieu de l’étape d’augmenter sa cadence pour creuser l’écart sur les autres coureurs, notant que le plan mis en place a bien fonctionné pour remporter la course et porter le maillot blanc.

La huitième étape devait avoir lieu vendredi, entre Fès et Meknès (147,3 km), en passant par Azrou.



Par Mohamed Ouaziz (MAP)