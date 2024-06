Tour du Maroc cycliste. L’Italien Lorenzo Cataldo s’adjuge la 5ème étape

05/06/2024

L'Italien Lorenzo Cataldo a remporté mardi la 5ème étape du Tour du Maroc cycliste, disputée entre El Kelaâ des Sraghna et Khouribga.



Cataldo, de la formation roumaine "Vini Monzon Savini Due", s'est imposé lors de cette étape, longue de 150,5 km, en 3h 30:20, devançant le Français Paul Hennequin (Nice Métropole Côte d’Azur) et le Turc Batuhan Ozgur (Beykoz Belediyesi Spor Turkiye), auteurs du même chrono.

Le Marocain Youssef Bdadou de l’équipe "Sidi Ali Unlock" est arrivé cinquième.



Le classement général est toujours dominé par le Français Emmanuel Cognet, qui conserve le maillot jaune avec un total de 17h 09:27, devant ses concitoyens Alessio Cialone, deuxième à 16 secondes et Rayan Boulahoite (3e à 24 sec). Le premier Marocain dans ce classement, Achraf Doghmi, a maintenu le même écart avec le maillot jaune (1 min 5 sec).



Le coureur français Paul Hennequin, maillot vert, a consolidé sa première place au classement général par points avec 53 points, devançant l’Italien Filippo Tagliani (31 pts) et le Turc Batuhan Ozgur, 3e avec 29 points.



Dans le classement de la montagne, les Marocains Driss Alouani (12 pts) et Oussama Khafi (11 pts) occupent respectivement les 2e et 3e places, derrière l’Italien Filippo Tagliani, détenteur du maillot à pois, avec 18 points.

Le Français Alessio Cialone a conservé la tête du classement général des jeunes avec 17h 39:23, devant ses compatriotes Rayan Boulahoite (2e à 8 sec) et Mathéo Barusseau (3e, à 49 sec).



Cette étape a connu l’échappée d’un groupe composé de neuf coureurs au 57ème kilomètre de l'étape, dont les Marocains Achraf Doghmi et Lahcen Saber.



Deux coureurs ont tenté de se détacher du peloton de tête au 60ème kilomètre, avant d’être rattrapés par les autres coureurs. Le maillot jaune, Emmanuel Cognet, est resté attentif pour maintenir sa position au classement général.

Le peloton de tête a été rejoint par les autres coureurs à 5 km de l’arrivée de cette étape dont le point culminant était de 804 m.



Dans une déclaration à la MAP, le vainqueur de l’étape, Lorenzo Cataldo, a indiqué que l'étape a été très difficile, surtout après avoir parcouru 50 kilomètres depuis la ville d’El Kelaâ des Sraghna, ajoutant que sa victoire est la consécration du plan mis en place par son équipe pour gérer la course.



Le coureur cycliste de la formation "Vini Monzon Savini Due" a ajouté qu’il a fait face à une rude concurrence lors des derniers mètres de la course, exprimant sa joie de remporter l’une des étapes du Tour du Maroc cycliste.



