Tour du Faso: Mouhcine Kouraji conserve le maillot jaune

31/10/2024

Le cycliste marocain Mouhcine Kouraji a remporté la 5ème étape de la 35ème édition du Tour international du Burkina Faso, disputée mardi, conservant ainsi le maillot jaune de leader.



Mouhcine Kouraji a parcouru cette étape, entre Bobo-Dioulasso et Banfora (85,5km), en 1h59mn16sec, soit une vitesse moyenne de 43,012km/h, devançant son compatriote Adil Arbaoui arrivé deuxième.



A l’issue de la 5è étape de cette compétition, qui se poursuit jusqu'au 03 novembre, Mouhcine Kouraji, vainqueur également de la première étape, conserve le maillot jaune de leader, tandis que Adil Arbaoui s'adjuge la tunique verte.



Outre Mouhcine Kouraji et Adil Arbaoui, la sélection marocaine prenant part à cette édition comprend également Ibrahim Sabbahi, Driss Alouani, El Houçaine Sabbahi et Mehdi Arbaoui, sous la houlette du cadre national Mouhssine Lahssaini, vainqueur du Tour Faso-2015.



Le Maroc, qui avait remporté ce tour international en 2002, 2007, 2009, 2015 et 2017, participe à cette compétition aux côtés notamment du Bénin, du Cameroun, du Ghana, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Nigeria, ainsi que des équipes belge, russe et hollandaise, ainsi que trois formations locales.



Les participants à la 35ème édition du tour du Burkina Faso parcourront un total de 1193.8 km répartis sur 10 étapes, dont la plus courte est cette 5ème étape reliant Bobo Dioulasso et Banfora et la plus longue, la 9ème entre Kombissiri et Kaya (145.8 km).