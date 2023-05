Tour du Bénin. Le maillot jaune toujours marocain

06/05/2023

Le cycliste marocain Achraf Ed-Doghmy conserve encore le maillot jaune à l'issue de la troisième étape de la 18ème édition du tour cycliste international du Bénin qui a relié jeudi les villes de Abomey et Comé sur une distance de 140,52 km.



Achraf Ed-Doghmy, vainqueur de la première étape, a occupé la deuxième place lors de la troisième étape de cette compétition qui se déroule du 2 au 7 mai avec la participation de plusieurs pays dont le Maroc.



La troisième étape a été remportée par Hamza Yacine (Algérie), alors que Clovis Abossolo du Cameroun est arrivé troisième.



Outre Achraf Ed-Doghmy, l'équipe marocaine est composée de Adil El Arbaoui, Youssef Bdadou, El Houcine Sabbahi et Salaheddine Mraouni.



L'équipe nationale avait réalisé une participation très distinguée à l'édition précédente du Tour du Bénin, où elle a occupé la tête du classement général par équipes, tandis que le cycliste Adil El Arbaoui a remporté le Grand prix de la capitale, Cotonou, à l'issue des étapes du Tour.



La 18ème édition du tour cycliste international du Bénin est disputée sur une distance totale de 748 km. Cette année, ce tour va parcourir les villes de Parakou, Djougou, Savè, Abomey, Comé, Kétou, Ouidah, Porto-Novo, Sèhouè et Cotonou.



Depuis 2022, le Tour cycliste international du Bénin est inscrit au calendrier international 2.2 de l’Union cycliste internationale (UCI).



La quatrième étape de ce tour devait relier vendredi les villes de Kétou et Porto-Novo sur une distance de 109,45 km.