Tour des stades : Les derbies anglais à l’affiche

06/12/2024

Le derby de Liverpool entre les "Reds" et Everton et un des nombreux derbies londoniens, Tottenham-Chelsea, pimentent un week-end européen où les yeux sont aussi braqués sur Kylian Mbappé et le Real Madrid, en crise avant d'aller à Gérone.



Après une nouvelle défaite à Bilbao mercredi (2-1) en match avancé de la 19e journée, la cinquième déjà cette saison toutes compétitions confondues, le Real Madrid (2e, 33 points), champion en titre, se déplace samedi (21h00) à Gérone pour se relancer.



Le club madrilène, son entraîneur Carlo Ancelotti et son attaquant star Kylian Mbappé, jouent déjà gros à l'approche d'une séquence intense, complétée par un déplacement à Bergame en Ligue des champions, un derby sur la pelouse du Rayo Vallecano puis la finale de la Coupe intercontinentale le 18 décembre.



L'attaquant français a raté un second penalty consécutif lors de la déroute merengue au Pays basque, "une grosse erreur" dont il prend "l'entière responsabilité", a-t-il écrit sur son compte Instagram. "C'est un moment difficile mais c'est le meilleur moment pour changer cette situation et montrer qui je suis".



Après avoir renoué avec le succès mardi à Majorque (5-1), le FC Barcelone, toujours leader, affronte le Betis à Séville samedi (16h15). L'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann (3e, 32 points) reçoit l'autre club andalou, le Séville FC, dimanche (21h00).

Le leader Liverpool se rend chez son voisin de palier, Everton, pour le très disputé derby de la Mersey en ouverture de la 15e journée.



Les 21 points séparant les "Reds" (35 pts) et les "Toffees" (15e, 14 pts) seront probablement gommés au coup d'envoi, samedi (13h30) à Goodison Park.

Les plus proches poursuivants de Liverpool, Chelsea et Arsenal (28 pts chacun), auront aussi droit à leur derby, dimanche dans la capitale britannique.



Les "Blues" se rendent dans le "north London" pour défier Tottenham (17h30), une équipe aussi offensive qu'irrégulière, capable du meilleur comme du pire d'un match à l'autre.

Arsenal se déplace dans l'ouest de la ville, à Fulham (15h00), avec l'élan de sa victoire 2-0 acquise contre Manchester United, mercredi à domicile.



Le sud et l'est de Londres ne seront pas en reste: Crystal Palace reçoit samedi (16h00) le quadruple tenant du titre, Manchester City (4e, 26 pts), deux jours avant West Ham-Wolverhampton, match de tous les dangers pour les entraîneurs fragilisés, Julen Lopetegui et Gary O'Neil.



L'Atalanta Bergame peut prendre la tête de la Serie A au moins pour 48 heures si elle bat l'AC Milan vendredi (20h45) avant que le Napoli, leader avec un point d'avance, ne reçoive la Lazio Rome dimanche (20h45).

Avec huit victoires consécutives toutes compétitions confondues, la "Dea" est en pleine forme avant d'accueillir le Real Madrid en Ligue des champions.



Le leader napolitain, qui s'est bien ressaisi depuis la correction infligée au Diego-Maradona par l'Atalanta (3-0), avec un nul à l'Inter (1-1) et deux victoires, reçoit une Lazio toujours dans la course, 5e avec 28 points comme l'Inter et la Fiorentina.



Les "Nerazzurri" devaient recevoir Parme vendredi et la "Viola" Cagliari dimanche (12h30). La Fiorentina (4e), toujours secouée par le malaise en plein match de son milieu de terrain Edoardo Bove, reste sur sept victoires consécutives en Serie A.



Après un départ manqué, le Bayer Leverkusen a retrouvé son mojo avec quatre victoires de rang dont une de prestige contre le Bayern Munich en Coupe d'Allemagne (1-0). Le champion en titre est toujours loin derrière son rival en Bundesliga, sept points, mais a l'occasion de poursuivre sa série en championnat samedi (15h30) contre Sankt Pauli.

Une cascade de blessures dans le secteur offensif (Amine Adli, Jonas Hofmann, Victor Boniface, Patrik Schick) n'a pas enrayé le regain du "Werkself".



De son côté, le Bayern doit repasser la marche avant contre Heidenheim après deux matches sans victoire, le 1-1 contre Dortmund et la défaite contre le Bayer.

Egalement éliminé en Coupe, par le RB Leipzig (3-0), l'Eintracht Francfort (2e, 26 pts) reçoit Augsbourg, alors que le BVB Dortmund joue un derby à Mönchengladbach pour essayer de coller au peloton de tête (5e, 20 pts).